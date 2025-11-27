ETV Bharat / state

नेताओं की तकदीर चमकाने वाले घोलतीर स्कूल में पड़ी दरारें, शौचालय भी खस्ताहाल, जिम्मेदार मौन

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलतीर जर्जर हालत में है. भवन के कमरों में दरारें आ चुकी हैं. शौचालय की स्थिति भी नाजुक बनी है. ऐसी स्थिति में यह भवन कभी भी बड़े हादसे को न्यौता दे सकता है. राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलतीर बस नेताओं के भविष्य संवारने का केंद्र बनकर रह गया है, क्योंकि इस भवन में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आते हैं. मगर फिर भी किसी ने इस भवन की सुध नहीं ली. इस भवन का निर्माण वर्ष 1973 में किया गया था.

राजकीय प्राथमिक घोलतीर के भवन के साथ ही मैदान की स्थिति भी बेहद खराब है. बरसात के दिनों में मैदान में पानी भर जाता है और भवनों से भी पानी रिसता रहता है. विद्यालय भवन के पास मलबा भी जमा हो रहा है, जिससे स्थिति और अधिक खराब हो गई है. वर्तमान में विद्यालय में कुल 13 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी कक्षाएं दो शिक्षिक नियमित रूप से लेती हैं. विद्यालय की जर्जर हालत के कारण छात्र संख्या भी धीरे-धीरे घटती जा रही है.

विद्यालय के ध्वस्तीकरण और नवनिर्माण के लिए वर्ष 2023 में भी मांग की गई थी, लेकिन तीसरा साल खत्म होने को है और अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की दयनीय हालत देखकर वे बच्चों को यहां पढ़ने भेजने से कतराते हैं.