ETV Bharat / state

डीएम विशाल मिश्रा ने केदारनाथ यात्रियों से किया सीधा संवाद, यात्रा को लेकर लिया फीडबैक, जानें क्या कहा

यात्रियों ने विशेष रूप से यात्रा मार्ग पर तैनात सुरक्षा बलों, चिकित्सा सेवाओं, साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता और सहायता केंद्रों की सराहना करते हुए कहा कि, प्रशासन की तत्परता के कारण उन्हें कहीं भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा. कई श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान इस प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देश के अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी एक उदाहरण हैं.

इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अलकनंदा-मंदाकिनी संगम स्थित संगम व्यू प्वाइंट पहुंचकर देश के विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों से सीधा संवाद स्थापित किया. उन्होंने यात्रियों से यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं के कारण उनकी यात्रा अत्यंत सुरक्षित, व्यवस्थित और सुखद अनुभव बन रही है.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के कुशल नेतृत्व, सतत निगरानी, त्वरित निर्णय क्षमता और मजबूत प्रशासनिक समन्वय के कारण केदारनाथ यात्रा इस वर्ष देश की सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल धार्मिक यात्राओं में शामिल हो चुकी है. यात्रा के प्रत्येक चरण पर प्रशासन द्वारा की जा रही निगरानी और व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र श्री केदारनाथ धाम यात्रा वर्ष 2026 में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. श्रद्धा, सेवा, सुरक्षा और सुशासन के समन्वित प्रयासों के बीच संचालित हो रही यात्रा में अब तक 10 लाख 75 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. यह उपलब्धि न केवल श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है, बल्कि जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट प्रबंधन और प्रभावी व्यवस्थाओं का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि, यात्रा अवधि के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और संतुष्टि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा के सफल संचालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.

श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर, प्राथमिक उपचार केंद्र, आपातकालीन स्वास्थ्य इकाइयां और एंबुलेंस सेवाएं संचालित की जा रही हैं. वहीं स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नियमित सफाई अभियान, कूड़ा निस्तारण, स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

यात्रा के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु पार्किंग स्थलों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा रहा है. घोड़ा-खच्चर संचालन, डंडी-कंडी सेवाओं एवं हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग पर स्थापित सहायता एवं सूचना केंद्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मौसम विभाग के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया गया है. यात्रा मार्ग की स्थिति पर चौबीस घंटे निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से बाबा केदार के दर्शन कर सके.

केदारनाथ धाम के प्रति बढ़ रहा भक्तों का विश्वास: साढ़े दस लाख से अधिक श्रद्धालुओं का बाबा केदारनाथ धाम पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि विश्वभर में केदारनाथ धाम के प्रति बढ़ते विश्वास, श्रद्धा और उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं का जीवंत प्रमाण है. जिस प्रकार यात्रा निरंतर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, उससे यह स्पष्ट है कि केदारनाथ यात्रा 2026 आने वाले वर्षों के लिए प्रबंधन, सुरक्षा और सेवा का एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रही है.

ये भी पढ़े: