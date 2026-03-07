डीएम ने जिला अस्पताल में की छापेमारी, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, जानिये और क्या कुछ हुआ
डीएम ने अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता व्यवस्था मजबूत रखने, समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा के निर्देश दिये.
Published : March 7, 2026 at 6:31 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों के बीच जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने शनिवार को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी. निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपचार सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए कई खामियों पर नाराजगी जताई. संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को सभी आवश्यक सूचनाएं आसानी से मिलनी चाहिए, इसके लिए सभी कक्षों और सूचना पट्टों पर स्पष्ट बोर्ड व साइनेज लगाए जाएं.
आभा आईडी सेवा बंद मिलने पर नाराजगी: निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आभा आईडी सेवाएं संचालित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने इसे तत्काल सुचारु करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश: अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई और साफ-सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार के साथ स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
कम से कम मरीजों को किया जाए रेफर: जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि यथासंभव मरीजों को जिला अस्पताल में ही उपचार उपलब्ध कराया जाए. अनावश्यक रूप से हायर सेंटर रेफर न किया जाए. उन्होंने कहा कि हायर सेंटर रेफर किए गए मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मरीज को किन परिस्थितियों में रेफर किया गया.
मरीजों और तीमारदारों से ली जानकारी: निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की. उन्होंने उपचार व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं और अस्पताल की कार्यप्रणाली के बारे में फीडबैक लिया. उन्होंने अस्पताल स्टाफ को निर्देश दिए कि हर मरीज के साथ संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार किया जाए.
हर माह होगी रेफरल मामलों की समीक्षा: डीएम ने निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें हायर सेंटर भेजे गए मरीजों के मामलों का विश्लेषण किया जाएगा. ताकि यदि किसी प्रकार की चिकित्सकीय या तकनीकी कमी सामने आती है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके.
केदारनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत: जिलाधिकारी ने कहा केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को देखते हुए यात्रा मार्ग में स्थित अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिला अस्पताल के बाद डीएम ने कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम अस्पताल का भी निरीक्षण किया.
