'एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं', रुद्रप्रयाग डीएम की पहल पर जुटीं 2500 किताबें, CM ने दीं 151 पुस्तकें
जिलाधिकारी की इस पहल का उद्देश्य घरों में अनुपयोगी पड़ी पुस्तकों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जिन्हें अध्ययन सामग्री चाहिए, रोहित डिमरी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2026 at 12:29 PM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पढ़ने का बहुत शौक था. मार्च 1861 से लेकर 15 अप्रैल 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे लिंकन ने कहा था- 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह व्यक्ति है, जो मुझे ऐसी किताब देगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा है'. इससे किताबों की अहमियत समझी जा सकती है. रुद्रप्रयाग के डीएम आईएएस विशाल मिश्रा छात्रों, युवाओं और आम लोगों को किताबें पढ़ाने के अभियान में जुटे हैं.
घरों की अलमारियों में वर्षों से बंद पड़ी किताबें अब विद्यार्थियों और पाठकों के लिए ज्ञान का नया द्वार खोल रही हैं. रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की पहल ‘एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं’ अब महज सरकारी अभियान न रहकर जनसहभागिता की मुहिम बन गई है. अभियान के तहत अब तक 2500 से अधिक पुस्तकें एकत्रित की जा चुकी हैं. इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सामान्य ज्ञान, धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्य, उपन्यास तथा विभिन्न विषयों से संबंधित उपयोगी पुस्तकें शामिल हैं.
'एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं' जन अभियान: अभियान को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी समर्थन मिला है. मुख्यमंत्री ने इस मुहिम के तहत 151 पुस्तकें दान की हैं. इसके अलावा जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने भी पुस्तकें दान कर अभियान को व्यापक स्वरूप दिया है. जिलाधिकारी की इस पहल का उद्देश्य घरों में उपयोग के बाद प्रयोग नहीं हो रही पुस्तकों को उन विद्यार्थियों और पाठकों तक पहुंचाना है, जिन्हें अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है.
एक किताब, कई पाठकों के काम आ रही: अभियान के तहत एकत्रित पुस्तकों को जनपद के विभिन्न पुस्तकालयों में पहुंचाकर पाठकों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को लाभ मिल रहा है. महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय अब अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं.
इस पहल की खासियत यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई एक पुस्तक केवल एक पाठक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई विद्यार्थी उसका अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करते हैं. इस तरह एक पुस्तक लगातार अनेक लोगों के ज्ञान का आधार बन रही है.
पढ़ने की संस्कृति को मिल रहा बढ़ावा: रुद्रप्रयाग में शुरू हुई यह मुहिम अब लोगों में पुस्तक दान और अध्ययन के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है. बड़ी संख्या में लोग अपनी उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालयों के लिए दान करने के लिए आगे आ रहे हैं. इससे जिले में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध हो रही है.
डीएम विशाल मिश्रा ने आम जन से की ये अपील: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि-
आमजन अभियान से जुड़कर अपनी उपयोगी पुस्तकें दान कर सकते हैं. इन पुस्तकों का लाभ जनपद के पुस्तकालयों में अध्ययन के लिए लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अभियान में आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी सहभागिता कर रहे हैं.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-
छात्र उठा रहे पुस्तकालय का लाभ: पुस्तकालय में अध्ययन करने वाले छात्र आरती और नवीन रावत का कहना है कि यहां उन्हें विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं समेत सामान्य अध्ययन और साहित्य से जुड़ी पुस्तकों की उपलब्धता से उनकी तैयारी को काफी मदद मिल रही है.
रुद्रप्रयाग के नाम जुड़ रही एक और उपलब्धि: रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का आध्यात्मिक जिला है. केदारनाथ धाम समेत श्री तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर, त्रियुगीनारायण, कालीमठ, कार्तिक स्वामी और ओंकारेश्वर जैसे प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल यहां विराजमान हैं. माना जाता है कि महान साहित्यकार कालिदास का जन्म भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था. यहां उनकी प्रतिमा और एक सभागार भी बनाया गया है. ऐसे में धर्म अध्यात्म के इस क्षेत्र में डीएम विशाल मिश्रा की ‘एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं’ के तहत 2500 से अधिक पुस्तकें जुटना इस बात का प्रमाण है कि रुद्रप्रयाग में ज्ञान बांटने की यह पहल अब लोगों की अपनी मुहिम बनती जा रही है.
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