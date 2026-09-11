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'एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं', रुद्रप्रयाग डीएम की पहल पर जुटीं 2500 किताबें, CM ने दीं 151 पुस्तकें

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पढ़ने का बहुत शौक था. मार्च 1861 से लेकर 15 अप्रैल 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे लिंकन ने कहा था- 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह व्यक्ति है, जो मुझे ऐसी किताब देगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा है'. इससे किताबों की अहमियत समझी जा सकती है. रुद्रप्रयाग के डीएम आईएएस विशाल मिश्रा छात्रों, युवाओं और आम लोगों को किताबें पढ़ाने के अभियान में जुटे हैं.

घरों की अलमारियों में वर्षों से बंद पड़ी किताबें अब विद्यार्थियों और पाठकों के लिए ज्ञान का नया द्वार खोल रही हैं. रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की पहल ‘एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं’ अब महज सरकारी अभियान न रहकर जनसहभागिता की मुहिम बन गई है. अभियान के तहत अब तक 2500 से अधिक पुस्तकें एकत्रित की जा चुकी हैं. इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सामान्य ज्ञान, धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्य, उपन्यास तथा विभिन्न विषयों से संबंधित उपयोगी पुस्तकें शामिल हैं.

रुद्रप्रयाग डीएम की पहल ला ही है रंग (ETV Bharat)

'एक पुस्तक दान करें, ज्ञान का वृक्ष लगाएं' जन अभियान: अभियान को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी समर्थन मिला है. मुख्यमंत्री ने इस मुहिम के तहत 151 पुस्तकें दान की हैं. इसके अलावा जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने भी पुस्तकें दान कर अभियान को व्यापक स्वरूप दिया है. जिलाधिकारी की इस पहल का उद्देश्य घरों में उपयोग के बाद प्रयोग नहीं हो रही पुस्तकों को उन विद्यार्थियों और पाठकों तक पहुंचाना है, जिन्हें अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है.

एक किताब, कई पाठकों के काम आ रही: अभियान के तहत एकत्रित पुस्तकों को जनपद के विभिन्न पुस्तकालयों में पहुंचाकर पाठकों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को लाभ मिल रहा है. महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय अब अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं.