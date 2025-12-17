ETV Bharat / state

फिर वायरल हुये रुद्रप्रयाग डीएम, सिलौटे में पीसा पहाड़ी नमक, महिलाओं से जानी रेसिपी

रोहित डिमरी

रुद्रप्रयाग: किताबों की संगत, संस्थानों का साथ, किसी भी व्यक्ति को एक जिम्मेदार पद तक पहुंचा सकता है. इस जिम्मेदार पद पर किसी भी अधिकारी को कैसे काम करना है इसके लिए उसे ग्राउंड पर उतरना पड़ता है. लोगों से मेल मुलाकात कर उन्हें समझना पड़ता है. जिसके बाद भी वो एक अच्छे अधिकारी के रूप में पहचान बना पाता है. रुद्रप्रयाग के युवा जिलाधिकारी प्रतीक जैन इसी राह पर हैं.

प्रतीक जैन रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हैं. जबसे प्रतीक जैन ने रुद्रप्रयाग में कार्यभार संभाला है वो हर दिन ही कुछ नया कर रहे हैं. रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन चारधाम यात्रा में पैदल चलकर केदारधाम पहुंच जाते हैं. कभी वे आपदा प्रभावितों से मिलने नदी वाले पार करते हुए पहुंच जाते हैं. इस बीच उनके अधिकारी भी उनके साथ कदमताल करते देखें जाते हैं.

रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन (ETV Bharat)

कभी प्रतीक जैन उखीमठ मंदिर में शिव साधना करते हैं. इस दौरान उनके द्वारा गाया भजन खूब सुर्खियां बटोरता है. जिसकी जमकर तारीफ होती है. अब एक बार फिर से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन सुर्खियों में हैं. इस बार उनकी सुर्खियों का कारण उनका वही मिलनसार स्वभाव है.

दरअसल, रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन आज जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आयोजित माल्टा महोत्सव में पहुंचे. यहां उन्होंने माल्टा महोत्सव में स्टॉल लगा रही महिलाओं से बात की. जिसके बाद उन्होंने माल्टा, नमक के बारे में जानकारी ली. साथ ही डीएम ने नमक को बनाने के बारे में भी पूछा. जिसके बाद महिलाओं ने उन्हें पहाड़ी नमक जिसे गढ़वाली में लूंण कहा जाता है, उसके बारे में बताया. साथ ही उन्होंने इसे पीसने की विधि भी बताई.