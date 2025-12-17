ETV Bharat / state

फिर वायरल हुये रुद्रप्रयाग डीएम, सिलौटे में पीसा पहाड़ी नमक, महिलाओं से जानी रेसिपी

रुद्रप्रयाग डीएम आज माल्टा महोत्सव में पहुंचे. जहां उन्होंने सिलौटे में पहाड़ी नमक पीसा

RUDRAPRAYAG DM PRATEEK JAIN
रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 8:03 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहित डिमरी

रुद्रप्रयाग: किताबों की संगत, संस्थानों का साथ, किसी भी व्यक्ति को एक जिम्मेदार पद तक पहुंचा सकता है. इस जिम्मेदार पद पर किसी भी अधिकारी को कैसे काम करना है इसके लिए उसे ग्राउंड पर उतरना पड़ता है. लोगों से मेल मुलाकात कर उन्हें समझना पड़ता है. जिसके बाद भी वो एक अच्छे अधिकारी के रूप में पहचान बना पाता है. रुद्रप्रयाग के युवा जिलाधिकारी प्रतीक जैन इसी राह पर हैं.

प्रतीक जैन रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हैं. जबसे प्रतीक जैन ने रुद्रप्रयाग में कार्यभार संभाला है वो हर दिन ही कुछ नया कर रहे हैं. रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन चारधाम यात्रा में पैदल चलकर केदारधाम पहुंच जाते हैं. कभी वे आपदा प्रभावितों से मिलने नदी वाले पार करते हुए पहुंच जाते हैं. इस बीच उनके अधिकारी भी उनके साथ कदमताल करते देखें जाते हैं.

रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन (ETV Bharat)

कभी प्रतीक जैन उखीमठ मंदिर में शिव साधना करते हैं. इस दौरान उनके द्वारा गाया भजन खूब सुर्खियां बटोरता है. जिसकी जमकर तारीफ होती है. अब एक बार फिर से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन सुर्खियों में हैं. इस बार उनकी सुर्खियों का कारण उनका वही मिलनसार स्वभाव है.

दरअसल, रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन आज जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आयोजित माल्टा महोत्सव में पहुंचे. यहां उन्होंने माल्टा महोत्सव में स्टॉल लगा रही महिलाओं से बात की. जिसके बाद उन्होंने माल्टा, नमक के बारे में जानकारी ली. साथ ही डीएम ने नमक को बनाने के बारे में भी पूछा. जिसके बाद महिलाओं ने उन्हें पहाड़ी नमक जिसे गढ़वाली में लूंण कहा जाता है, उसके बारे में बताया. साथ ही उन्होंने इसे पीसने की विधि भी बताई.

इसके बाद रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन ने सिलौटा देखा. उन्होंने इस पर नमक भी पीसा. साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी महिलाओं से बात भी करते रहे. देखते ही देखते जिलाधिकारी ने सिलौटे पर लूंण पीस लिया. इस दौरान उनका वीडियो भी बन गया , जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रतीक जैने के बारे में जानिये: रुद्रप्रयाग जिले के अब तक के सबसे जवान जिलाधिकारी प्रतीक जैन का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ. 25 जुलाई 1993 में जन्मे प्रतीक जैन 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. आईएएस बनने से पहले भी वो कई प्रशानिक परीक्षाओं को पास कर चुके थे. उनके पास जेएनयू से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री भी है. प्रतीक हरिद्वार जिले के सीडीओ भी रह चुके हैं.

पढ़ें- श्री केदार शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ, ओंकारेश्वर मंदिर में डीएम ने गाया भजन, झूमे श्रद्धालु

पढ़ें- आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहा है 32 साल का ये डीएम, पैदल चलकर पहुंच रहा ग्राउंड जीरो

पढ़ें- डीएम बनते ही 24 किमी पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचे प्रतीक जैन, ये हैं रुद्रप्रयाग के यंगेस्ट जिलाधिकारी

पढ़ें-

Last Updated : December 17, 2025 at 8:09 PM IST

TAGGED:

रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन
रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन वायरल
प्रतीक जैन सिलौटा वीडिया
RUDRAPRAYAG DM PRATEEK JAIN
RUDRAPRAYAG DM PRATEEK JAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.