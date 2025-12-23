ETV Bharat / state

उत्तराखंड के यंग IAS ने सरकारी स्कूल में ली बच्चों की क्लास, मजेदार अंदाज में पढ़ाया

रुद्रप्रयाग: पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौंठी के विद्यार्थियों में उस समय उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला जब जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन बिना पूर्व सूचना विद्यालय पहुंचे. विद्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी सीधे कक्षा में पहुंचे. यहां वे विद्यार्थियों के बीच बैठे. इसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया. इस दौरान डीएम प्रतीक जैन ने बच्चों से संवाद भी किया.

जिलाधिकारी प्रतीक जैने बच्चों को रचनात्मक एवं सरल विधियों से गणित, अंग्रेजी तथा अन्य विषयों को पढ़ाया. दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने गणितीय अवधारणाओं को सहज रूप में समझाया. जिससे विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई. कक्षा में बच्चों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रश्न पूछे तथा सीखने की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लिया.

रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने बच्चों से कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता विकसित करना है. उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया. जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षकों की भूमिका एवं पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत संचालित गतिविधियों की सराहना करते की. उन्होंने कहा सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित करना है.