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केदारनाथ यात्रा 2026 का काउंटडाउन शुरू, धाम पहुंचकर डीएम-एसपी ने परखी तैयारियां

केदारनाथ धाम में डीएम और एसपी ( फोटो सोर्स- Information Department )

डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने परखी तैयारियां: आज यानी 13 अप्रैल को डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर केदारनाथ पहुंचे. जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान डीएम मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में पूरी कर ली जाएं.

गौर हो कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का आगाज 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन से होने जा रहा है. इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे. ऐसे में अब कपाट खुलने में गिनती भर के दिन रह गए हैं. यही वजह है कि तमाम व्यवस्थाएं जुटाने के साथ ही सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है.

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है. इसी कड़ी में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संयुक्त टीम के साथ केदारनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

केदारनाथ धाम में डीएम विशाल मिश्रा (फोटो सोर्स- Information Department)

किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त: डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. इस दौरान उन्होंने पैदल मार्ग का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया.

केदारनाथ में जोरों पर काम (फोटो सोर्स- Information Department)

केदारनाथ में जमी है 4 से 5 फीट तक बर्फ: बता दें कि केदारनाथ में इस समय भारी बर्फबारी के कारण 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम तेजी से जारी है. धाम में 60 से ज्यादा श्रमिक और ट्रेक रूट पर 70 से 75 मजदूर लगातार काम में जुटे हैं. पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रेक रूट का पुनर्निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा.

अभी ऐसा नजर आ रहा केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग (फोटो सोर्स- Information Department)

"यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा. इसके साथ ही आईटीबीपी के जवानों और अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी तैनाती की जाएगी. आधुनिक तकनीक के जरिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी."- निहारिका तोमर, एसपी, रुद्रप्रयाग

तमाम विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद: वहीं, निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. डीएम विशाल मिश्रा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. ताकि, केदारनाथ यात्रा का संचालन सफलतापूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके.

रुद्रप्रयाग एसपी निहारिका तोमर ने भी परखी तैयारियां (फोटो सोर्स- Information Department)

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