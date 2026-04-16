हार्टअटैक के मरीज को हेली से एम्स पहुंचाकर बचाई जान, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तत्परता आई काम
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है. आज भी लोगों को बेहतर इलाज के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 16, 2026 at 6:55 AM IST
रुद्रप्रयाग: जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से एक गंभीर हृदय रोगी की जान बचाने में सफलता मिली. हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज को समय रहते हेली सेवा के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया. वहीं वर्तमान में मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और आगे का उपचार जारी है.
जखोली निवासी 41 वर्षीय कुंदीलाल को हार्टअटैक आने पर जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा थ्रोम्बोलिसिस एवं इंट्यूबेशन जैसी आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाएं की गईं. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल यूकाडा के सहयोग से हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की. इसके तहत मरीज को गुलाबराय हेलीपैड से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया.
हेली एम्बुलेंस टीम ने पूरे रास्ते मरीज की स्थिति पर नजर रखते हुए आवश्यक उपचार जारी रखा और सुरक्षित रूप से एम्स ऋषिकेश की इमरजेंसी में भर्ती कराया. वहां चिकित्सकों द्वारा मरीज की स्थिति को स्थिर किया गया. वर्तमान में मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और आगे का उपचार जारी है.
प्रवक्ता को भी किया गया था एयरलिफ्ट: जनवरी 2026 में ही विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बीना में कार्यरत एक प्रवक्ता की तबीयत अचानक स्कूल में बिगड़ गई. प्रवक्ता के चिकित्सकीय परीक्षण में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने की बात सामने आई थी. विद्यालय प्रशासन और सहकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया.
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