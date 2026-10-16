रुद्रप्रयाग में कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका, संपन्न नेगी भाजपा में शामिल, समझिए इसके मायने
संपन्न नेगी से पहले 35 साल पुराने कांग्रेसी ग्यालू लाल ने भी भाजपा ज्वाइन की थी. अब संपन्न भी बीजेपी में चले गये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 11:51 AM IST
रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिले की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. चोपता जिला पंचायत वार्ड से जुड़े संपन्न नेगी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है. जिला पंचायत में डीबीसी मेंबर बनने की दावेदारी के बीच उनके इस फैसले ने स्थानीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है.
खास बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है. लगातार सामने आ रहे इन घटनाक्रमों ने पार्टी के संगठनात्मक आधार और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पकड़ को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संपन्न नेगी का भाजपा में शामिल होना केवल एक व्यक्ति का दल बदलना नहीं, बल्कि चोपता क्षेत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिला पंचायत से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच उनके इस फैसले के मायने तलाशे जा रहे हैं. अब सवाल यह है कि उनके भाजपा में जाने से क्षेत्रीय राजनीति में किसे फायदा मिलेगा? जिला पंचायत के समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ेंगे?
एक सप्ताह में दूसरा झटका, कांग्रेस के सामने चुनौती: रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के लिए हालिया घटनाक्रम इसलिए भी अहम है, क्योंकि संपन्न नेगी से पहले 35 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे. ग्यालू लाल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था. लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे नेता का भाजपा में जाना और उसके बाद संपन्न नेगी का पाला बदलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. लगातार दो नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के सामने अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में भरोसा कायम रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है.
वहीं, भाजपा के लिए इन घटनाक्रमों को जिले में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, इन बदलावों का वास्तविक प्रभाव आगामी राजनीतिक गतिविधियों में ही स्पष्ट हो पाएगा.
डीबीसी मेंबर की दावेदारी के बीच बदला पाला: संपन्न नेगी के भाजपा में शामिल होने के बाद जिला पंचायत की राजनीति में उनकी आगामी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं. डीबीसी मेंबर बनने की दावेदारी के बीच लिया गया उनका फैसला स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि भाजपा में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है. उनकी दावेदारी किस दिशा में आगे बढ़ती है.
रुद्रप्रयाग की राजनीति में लगातार बदलते घटनाक्रम ने कांग्रेस और भाजपा, दोनों के सामने नई परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं. कांग्रेस के लिए जहां अपने राजनीतिक आधार को संभालना अहम होगा, वहीं भाजपा के सामने इन बदलावों को जमीनी मजबूती में बदलने की चुनौती रहेगी.
पढे़ं- उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना पूरी, जानिए कैसे पूरा हुआ मुश्किल काम
पढे़ं- रुद्रप्रयाग में कांग्रेसियों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ा, कोर्ट जाने की दी धमकी, जानिए पूरा मामला