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रुद्रप्रयाग में कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका, संपन्न नेगी भाजपा में शामिल, समझिए इसके मायने

खास बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है. लगातार सामने आ रहे इन घटनाक्रमों ने पार्टी के संगठनात्मक आधार और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक पकड़ को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संपन्न नेगी का भाजपा में शामिल होना केवल एक व्यक्ति का दल बदलना नहीं, बल्कि चोपता क्षेत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिला पंचायत से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच उनके इस फैसले के मायने तलाशे जा रहे हैं. अब सवाल यह है कि उनके भाजपा में जाने से क्षेत्रीय राजनीति में किसे फायदा मिलेगा? जिला पंचायत के समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ेंगे?



एक सप्ताह में दूसरा झटका, कांग्रेस के सामने चुनौती: रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के लिए हालिया घटनाक्रम इसलिए भी अहम है, क्योंकि संपन्न नेगी से पहले 35 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे. ग्यालू लाल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था. लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे नेता का भाजपा में जाना और उसके बाद संपन्न नेगी का पाला बदलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. लगातार दो नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के सामने अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में भरोसा कायम रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है.