रुद्रप्रयाग की बेटी रोशनी ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, जूनियर नेशनल में जीते दो मेडल
रुद्रप्रयाग की एथलीट रोशनी कालूडा ने तमिलनाडु में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में दो पदक जीते.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 2:47 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की होनहार एथलीट रोशनी कालूडा ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रुद्रप्रयाग जिले समेत पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में रोशनी ने दो पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया. उन्होंने अंडर-20 बालिका वर्ग की 5 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक (सिल्वर मेडल) और 3 किलोमीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने रोशनी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है.
रोशनी कालूडा पूर्व में खेल विभाग के एथलेटिक्स बालिका छात्रावास, अगस्त्यमुनि में अध्ययनरत रही हैं. छात्रावास से प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो पदक हासिल करना उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के बीच अपनी क्षमता साबित करते हुए रोशनी ने उत्तराखंड की एथलेटिक्स प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है.
जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोशनी का प्रदर्शन सराहनीय है. खेल विभाग अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड खेल फेडरेशन की ओर से रोशनी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं. साथ ही रोशनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है. रोशनी की यह सफलता जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बालिकाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. रोशनी की उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की जा सकती है.
-मनोज सिंह चौहान, जिला क्रीड़ा अधिकारी-
रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय जनपद की बेटी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो पदक जीतना यहां की खेल प्रतिभाओं और उनकी संभावनाओं को रेखांकित करता है. रोशनी की इस उपलब्धि से उम्मीद जगी है कि जिले की अन्य प्रतिभाएं भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी. उनकी सफलता ने अगस्त्यमुनि के एथलेटिक्स बालिका छात्रावास और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.
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