ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग की बेटी रोशनी ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, जूनियर नेशनल में जीते दो मेडल

रुद्रप्रयाग की बेटी रोशनी ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान ( PHOTO- Rudraprayag Information Department )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की होनहार एथलीट रोशनी कालूडा ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रुद्रप्रयाग जिले समेत पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में रोशनी ने दो पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया. उन्होंने अंडर-20 बालिका वर्ग की 5 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक (सिल्वर मेडल) और 3 किलोमीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने रोशनी की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है.

रोशनी कालूडा पूर्व में खेल विभाग के एथलेटिक्स बालिका छात्रावास, अगस्त्यमुनि में अध्ययनरत रही हैं. छात्रावास से प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो पदक हासिल करना उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के बीच अपनी क्षमता साबित करते हुए रोशनी ने उत्तराखंड की एथलेटिक्स प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है.