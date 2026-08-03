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प्रशासन पहुंचा भोले के दरबार: झुंझुनू व कुचामन में कराया रुद्राभिषेक, 'हर-हर महादेव' से गूंजे मंदिर

झुंझुनू के लावरेश्वर महादेव मंदिर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य, एसडीएम रामकरण सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया. श्रद्धालुओं ने दुग्ध, जल, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर प्रदेश और जिले की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं जनकल्याण की कामना की. अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष अवसर है. उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजनों को सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का माध्यम बताया. देवस्थान विभाग की प्रतिनिधि विमला सैनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं. पूरे आयोजन के दौरान दर्शन, पूजा और रुद्राभिषेक की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित होती रहीं. मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे आयोजन के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला.

झुंझुनू/ कुचामनसिटी: सावन मास के प्रथम सोमवार को पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा. झुंझुनू के लावरेश्वर महादेव मंदिर और डीडवाना-कुचामन जिले के हर-हर महादेव मंदिर में जिला प्रशासन की ओर से भव्य रुद्राभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया. दोनों स्थानों पर वैदिक मंत्रोच्चार, शिव स्तुति और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा.

प्रशासन ने कराया रुद्राभिषेक: कुचामनसिटी में पहली बार प्रशासन की पहल पर डीडवाना रोड स्थित हर-हर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक का आयोजन किया गया. एसडीएम सुरेंद्र चौधरी एवं नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन कर बिल्वपत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प सहित विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित की. इसके बाद जल और दूध से रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, आरोग्य और शांति की प्रार्थना की गई.

एसडीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रशासन की ओर से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया. भगवान महादेव से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति की प्रार्थना की गई. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहे तथा कुचामन सहित पूरे प्रदेश में विकास और खुशहाली का वातावरण कायम हो, यही प्रशासन की कामना है. नगर परिषद आयुक्त कांकरिया ने कहा कि प्रशासन की ओर से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई. उन्होंने कहा कि कुचामन शहर में आपसी भाईचारा, सौहार्द और खुशहाली बनी रहे तथा शहर निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े, यही भगवान महादेव से कामना की गई.

डीडवाना में रुद्राभिषेक किया गया (ETV Bharat Kuchamancity)

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मंदिर परिसरों को सजाया: दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवस्थान विभाग एवं प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की थीं. मंदिर परिसरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था. अधिकारियों ने सावन के पहले सोमवार को शिव आराधना का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का माध्यम हैं. इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे परिवार सहित मंदिर पहुंचे तथा भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण इन आयोजनों ने सावन के प्रथम सोमवार को यादगार बना दिया.