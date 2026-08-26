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जब शिवमय हुआ बीजेपी प्रदेश कार्यालय, संगठन महामंत्री बने मुख्य यजमान

रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 12:10 AM IST

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रांचीः भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगलवार को शिवमय रहा. राजनीतिक बातों से दूर भाजपा नेता शिव की आराधना में लगे रहे.

देर शाम तक चले शिव अराधना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावे संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रबीन्द्र कुमार राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस मौके पर भाजपा नेताओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की.

Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
भगवान की आरती करते नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)

शिव भजन से शिवमय हुआ भाजपा कार्यालय

सावन महीने में हर साल की तरह इस बार भी आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में जमकर शिवभजन गाया गया. भाजपा नेताओं के द्वारा गाये गए इस शिव भजन से बीजेपी दफ्तर कुछ देर तक लग रहा था कि किसी राजनीतिक कार्यालय नहीं बल्कि शिव मंदिर में आ पहुंचे हों.

Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
प्रदेश भाजपा कार्यालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम (ETV Bharat)
Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
भगवान शिव की आरती करते बीजेपी नेता (ETV Bharat)

इस मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य यजमान के रुप में दिखे तो आरती के वक्त प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता इसमें सहभागी बनकर सुख समृद्धि की कामना करते रहे. प्रसाद वितरण के बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबुलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मधु कोड़ा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, पूर्व विधायक अनंत ओझा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दीपक प्रकाश, दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र राय, सहित अन्य पदाधिकारी देर शाम तक रणनीति बनाते रहे.

Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
प्रदेश भाजपा कार्यालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)
Rudrabhishek ceremony organized at state BJP office in Ranchi
रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम (ETV Bharat)

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