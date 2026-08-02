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इंजीनियरिंग छोड़ बॉलीवुड पहुंचे डीडवाना के रुद्र चौधरी, 'काली घाटी' से मेन लीड डेब्यू

रिलीज से पहले फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में रुद्र चौधरी अपनी टीम के साथ डीडवाना पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया. आयोजित कार्यक्रम में रुद्र चौधरी के साथ फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे ललित भार्गव और अहम किरदार निभा रहे सुमित सिसोदिया ने मीडिया से रूबरू होकर फिल्म से जुड़े पहलुओं और अपने अनुभव साझा किए.

डीडवाना-कुचामन: जिले के डीडवाना निवासी रुद्र चौधरी अब बड़े पर्दे पर अपनी अभिनय प्रतिभा का जलवा दिखाने जा रहे हैं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर बॉलीवुड का रुख करने वाले रुद्र चौधरी फिल्म ‘काली घाटी’ से बतौर मुख्य नायक बॉलीवुड में पदार्पण कर रहे हैं. फिल्म आगामी 7 अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी.

डीडवाना में जन्मे रुद्र चौधरी का बॉलीवुड तक पहुंचने का सफर काफी रोचक रहा है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके रुद्र टीवी सीरियल ‘जोधा अकबर’ से प्रभावित होकर अभिनय की दुनिया में करियर बनाने का सपना देखने लगे.. जब उनके पिता खेमा राम गोदारा को उनके इस शौक और बॉलीवुड जाने की इच्छा का पता चला तो उन्होंने शुरुआत में इसका विरोध किया. एक समय रुद्र घर से भी निकल गए, लेकिन बड़ी बहन डॉ. कविता गोदारा और माता लक्ष्मी देवी की हौसलाअफजाई ने उन्हें अपने सपने की राह पर आगे बढ़ने का हौसला दिया. लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद अब उनकी पहली फिल्म ‘काली घाटी’ बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है.

रुद्र चौधरी ने बताया कि फिल्म की कहानी देश में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अपराधों, अन्याय और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है. फिल्म में सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्शन और हास्य का मिश्रण देखने को मिलेगा. रुद्र ने बताया कि फिल्म के जरिए महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम और महिला सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया गया है. ‘काली घाटी’ की खास बात यह भी है कि फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा डीडवाना-कुचामन और सीकर जिले की विभिन्न लोकेशन पर किया गया है. रुद्र के साथ राजस्थान के कई स्थानीय कलाकारों तथा प्रदेश के अन्य कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं, जबकि बॉलीवुड से जुड़े कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे ललित भार्गव ने बताया कि ‘काली घाटी’ आगामी 7 अगस्त को डीडवाना-कुचामन जिले सहित राजस्थान और देश के विभिन्न सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी. उन्होंने लोगों से परिवार के साथ फिल्म देखने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने की अपील की. वहीं फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे सुमित सिसोदिया ने भी शूटिंग के दौरान के अपने अनुभव साझा किए.