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हजारीबाग की रूदन देवी के हौसलों के आगे दिव्यांगता ने घुटने टेके, एक हाथ से 5000 साल पुरानी लोक कला को दिला रहीं पहचान

कपड़े पर अपनी कला उकरेतीं हजारीबाग की रूदन देवी. ( फोटो-ईटीवी भारत )