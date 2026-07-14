हजारीबाग की रूदन देवी के हौसलों के आगे दिव्यांगता ने घुटने टेके, एक हाथ से 5000 साल पुरानी लोक कला को दिला रहीं पहचान
हजारीबाग की रूदन देवी ने दिव्यांगता को मात देते हुए झारखंड की 5000 साल पुरानी लोक कला को पहचान दिलाने में जुटी हैं.
Published : July 14, 2026 at 4:39 PM IST
हजारीबाग:खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? "यह पंक्ति हजारीबाग की रूदन देवी पर सटीक बैठती है. उन्होंने अपने एक हाथ के कमाल से हजारीबाग की सदियों पुरानी लोक कला को देश-विदेश तक पहुंचाया है. रूदन देवी आज लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं.
रूदन देवी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है. रूदन सोहराय कला को पिछले 50 सालों से बना रही हैं. इनके द्वारा बनाई गई कलाकृति विदेशों की आर्ट गैलरी में भी लगी है. साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तीन दिन रह कर सोहराय कला को वहीं की दीवारों पर उकेरा है. रूदन की पेंटिंग आज देश के कोने-कोने तक पहुंच रही है.
हजारीबाग की लोक कला को दिला रहीं पहचान
असाक्षर रहते हुए भी रूदन देवी सोहराय कला को जन-जन तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. कभी सिर्फ घर का चूल्हा-चौका तक समिति रहने वाली रूदन अब हवाई जहाज से यात्रा कर दूर-दूर तक पहुंच रही हैं और हजारीबाग की लोक कला को पहचान दिला रहीं हैं. सोहराय कला को जीआई टैग दिलाने में भी रूदन देवी का महत्वपूर्ण योगदान है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से रूदन तो सम्मानित किया था.
सिर्फ एक हाथ से पेंटिंग बनाती हैं रूदन
रूदन देवी की कहानी में काफी दर्द भी है. रूदन का सिर्फ एक हाथ है. वह अपने बाएं हाथ से ही पेंटिंग बनाती हैं. लगभग 10 वर्ष पूर्व उनके हाथ में चोट लग गई थी. दाहिने हाथ की स्थिति बेहद खराब होती चली गई. डॉक्टर ने कहा कि हाथ शरीर से अलग करना होगा. डॉक्टर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था.
ऐसे में रूदन देवी के एक हाथ को डॉक्टर ने काट दिया, लेकिन रूदन देवी ने हार नहीं मानी और बाएं हाथ को अपना हथियार बनाया. बाएं हाथ से ही सोहराय और कोहबर पेंटिंग करना शुरू कर दी. बाएं हाथ से बनाई गई उनकी कलाकृति की पहचान और सराहना पूरे विश्व में हो रही है.
रूदन को अलका इमाम का मिला साथ
हजारीबाग स्थित सोहराई महिला कला समिति की महानिदेशक और कला प्रमोटर अलका इमाम के साथ मिलकर रूदन देवी झारखंड की पारंपरिक आदिवासी सोहराई और कोहवार चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. रूदन देवी बताती हैं कि अलका इमाम पिछले कई सालों से इस कला को सहेजने का काम कर रही हैं. यही नहीं नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ा जा रहा है. उनके साथ मिलकर देश के कोने-कोने में जाकर इस कला के बारे में बताते हैं.
5000 साल पुरानी झारखंड की लोक कला
सोहराय और कोहबर लगभग 5000 साल पुरानी झारखंड की लोक कला है. रूदन देवी बताती हैं कि पहले मिट्टी की दीवारों पर यह कला उकेरी जाती थी. धीरे-धीरे मिट्टी की दीवारें खत्म होती चली गई. ऐसे में अब पक्के मकानों की दीवारों की सुंदरता सोहराय और कोहबर कला बढ़ा रही है. उन्होंने बताया कि इस पारंपरिक कला को बनाने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है.
यह केवल एक चित्रकला नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है. यह कला सोहराय पर्व के दौरान बनाई जाती है, जो फसल कटाई और पशुधन के सम्मान का पर्व है. इस अवसर पर घरों की दीवारों को प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है, ताकि प्रकृति और समृद्धि के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके.
बड़कागांव के जोराकाट की निवासी हैं रूदन
रूदन देवी हजारीबाग की सुदूरवर्ती बड़कागांव प्रखंड के जोराकाट की रहने वाली हैं. छोटे से गांव से निकलकर रूदन देवी ने कमाल कर दिखाया है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. ईटीवी भारत रूदन देवी के जज्बे को सलाम करता है.
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