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महिला आरक्षण बिल पर धमतरी निगम में बवाल, पक्ष विपक्ष में धक्का मुक्की, प्रस्ताव पारित

महिला आरक्षण बिल पर धमतरी नगर निगम में जोरदार हंगामा हुआ. बीजेपी पार्षद और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप लगाएं.

Ruckus over women reservation bill
महिला आरक्षण बिल पर धमतरी निगम में बवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 8:03 PM IST

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धमतरी : धमतरी नगर निगम में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आयोजित विशेष सामान्य सभा हंगामेदार रही. बैठक की शुरुआत महापौर रामू रोहरा के संबोधन से हुई. इसके बाद बहुमत के आधार पर महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि बैठक के दौरान ही कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे और धक्का-मुक्की में बदल गई. स्थिति को संभालने के लिए सभापति कौशिल्या देवांगन को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा. राष्ट्रगान और राज्यगीत के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे.

कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप

बीजेपी पार्षद काले कपड़े और काले गमछे पहनकर सभा में पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया. बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी पार्षद महापौर के साथ नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा तक पहुंचे और अपने संकल्प को दोहराया.नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने भाजपा पर आरोप लगाया.

महिला आरक्षण बिल पर धमतरी निगम में बवाल (Etv Bharat)

संसद में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ के बाद भी बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को परिसीमन बिल से जोड़कर षड्यंत्र किया, जिससे यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया.कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए - दीपक सोनकर,नेता प्रतिपक्ष

वहीं महापौर रामू रोहरा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है.

केंद्र सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष ने संसद में बाधा उत्पन्न की.निगम की इस विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन बिल को फिर से लागू करने की मांग की गई है-रामू रोहरा,महापौर

धमतरी नगर निगम की यह बैठक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे के बीच खत्म हुई, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है.


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