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महिला आरक्षण बिल पर धमतरी निगम में बवाल, पक्ष विपक्ष में धक्का मुक्की, प्रस्ताव पारित

धमतरी : धमतरी नगर निगम में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आयोजित विशेष सामान्य सभा हंगामेदार रही. बैठक की शुरुआत महापौर रामू रोहरा के संबोधन से हुई. इसके बाद बहुमत के आधार पर महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया. हालांकि बैठक के दौरान ही कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे और धक्का-मुक्की में बदल गई. स्थिति को संभालने के लिए सभापति कौशिल्या देवांगन को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा. राष्ट्रगान और राज्यगीत के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे.



कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप

बीजेपी पार्षद काले कपड़े और काले गमछे पहनकर सभा में पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया. बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी पार्षद महापौर के साथ नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा तक पहुंचे और अपने संकल्प को दोहराया.नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने भाजपा पर आरोप लगाया.

महिला आरक्षण बिल पर धमतरी निगम में बवाल (Etv Bharat)