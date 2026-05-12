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सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर बवाल, लखनऊ में अलंकार अग्निहोत्री समर्थकों संग धरने पर बैठे

प्रदर्शनकारियों ने सपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए राजकुमार भाटी को पार्टी से तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई. हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. इस बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी है. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अलंकार अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ देर रात लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने मांग की कि समाजवादी पार्टी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और राजकुमार भाटी को पार्टी से निष्कासित करे.

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अखिलेश यादव लगातार PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अगड़े वर्गों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रवक्ता का इस तरह का बयान सपा की सामाजिक समीकरण साधने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है.

सोशल मीडिया पर भी राजकुमार भाटी का कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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