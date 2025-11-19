ETV Bharat / state

Revaluation Fees : राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल, छात्रों पर लाठीचार्ज, 8 हिरासत में

राजस्थान विश्वविद्यालय में बुधवार को छात्रों पर जमकर पुलिस की लाठियां चलीं. रिजल्ट में Not Promoted आना और फिर बढ़ी हुई फीस के साथ रिवैल्यूएशन करवाना छात्रों को रास नहीं आया. इसके विरोध में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरने की कोशिश की. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले रिवैल्यूएशन फीस में मनमानी तरीके से भारी बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

जयपुर: रिवैल्यूएशन शुल्क बढ़ोतरी और परिणामों में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में दाखिल होने से छात्रों को रोकने के लिए पहले पुलिस ने समझाइश की, लेकिन छात्रों के विरोध तेज होने पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ के कपड़े फटे तो कुछ को घसीटा गया. लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र चोटिल हुए और छात्र नेता शुभम रेवाड़ सहित 8 छात्रों को हिरासत में लिया गया. पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ छात्राएं तो पुलिस वाहन के आगे बैठकर कार्रवाई का विरोध करती रहीं.

कई छात्रों ने दावा किया कि जानबूझकर एक नंबर से बैक लगाकर उन्हें पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से जबरन वसूली कर रहा है. रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ी है कि बड़ी संख्या में छात्रों की मार्कशीट पर नोट प्रमोटेड लिखा आया है. शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा है. रेवाड़ ने कहा कि पारदर्शिता की कमी और परीक्षा परिणामों में अनियमितताएं पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसलिए आज नोटों की माला पहनकर आए हैं, ताकि प्रशासन को दिखा सकें कि आखिर किस चीज के लिए छात्रों को परेशान किया जा रहा है.

छात्रों पर लाठीचार्ज (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं : पाली में भड़की आरक्षण की 'आग' तो पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़े

इसे लेकर जैसे ही छात्र विरोध मार्च निकालकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पहुंचे, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई. छात्रों की नारेबाजी बढ़ने पर प्रशासन ने पुलिस बल बुलाया और स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया गया. साथ ही पुलिस ने छात्र नेता शुभम रेवाड़ सहित 8 छात्रों को हिरासत में लिया. कार्रवाई के विरोध में कई छात्राएं पुलिस वाहन के आगे बैठ गईं और जमकर नारेबाजी की. हालांकि, घटना के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया. उधर, छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई और परिणामों की गड़बड़ियों की जांच नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.