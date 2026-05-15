Fuel Price Hike : जयपुर में पेट्रोल 107.97 और डीजल 93.23 रुपये पहुंचा, लोग बोले- बिगड़ेगा घर का बजट, महिला कांग्रेस का प्रदर्शन
महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ लेकर आई है. दावा- ऑयल कंपनियों ने लगाई लिटिम...
Published : May 15, 2026 at 3:43 PM IST
जयपुर: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद नई कीमत 107 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा होकर 93 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है. अचानक हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है.
आम जनता का कहना है कि पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए ईंधन की कीमतों में यह बढ़ोतरी अतिरिक्त बोझ लेकर आई है. खासतौर पर रोजाना निजी वाहन से आने-जाने वाले लोगों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से सिर्फ वाहन चलाने की लागत नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसका असर हर जरूरी वस्तु की कीमत पर भी पड़ेगा.
आम नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके. कई लोगों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है और अब ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है.
माल भाड़े और किराए में बढ़ोतरी संभव : पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने के बाद सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो और माल ढुलाई के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है. इससे खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ने की आशंका है. ईंधन की कीमतों में हुई इस ताजा बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है और अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है. हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगो से तेल की बचत की अपील की थी.
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महिला कांग्रेस का प्रदर्शन : पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने जनता पर महंगाई का चाबुक चला दिया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से हर वर्ग प्रभावित होगा और इसका असर रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ेगा. प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार से तेल की बढ़ी कीमतें वापस लेने और आम लोगों को राहत देने की मांग की.
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तेल पर लगाई लिमिट, कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर : तेल की बढ़ी कीमतों के बाद पेट्रोल पम्प संचालकों की चिंताएं बढ़ गई हैं. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ऑयल कंपनियों ने मौखिक रूप से पंप संचालकों को सीमित मात्रा में ईंधन देने की बात कही है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी का कहना है कि ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल देने की अलग-अलग सीमा तय की है. जिसके बाद एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. भाटी का कहना है कि तेल कंपनियों ने हमारे संचालकों को मौखिक रूप से तेल की लिमिट जारी कर दी है, जिसमें एक बार में...
- इंडियन ऑयल द्वारा एक उपभोक्ता को अधिकतम 50 हजार रुपये तक डीजल और 5 हजार रुपये तक पेट्रोल.
- भारत पेट्रोलियम ने 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा निर्धारित की है.
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल देने की बात कही है.
- एसोसिएशन का दावा- इससे अधिक तेल देने पर पंप पर सप्लाई बंद करने की चेतावनी.