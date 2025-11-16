ETV Bharat / state

बजीरा सीट को लेकर हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप

बीते शनिवार 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों को जांच की सत्यता की रिपोर्ट देने के साथ वेबसाइट पर अपलोड किया गया. रविवार को जब कांग्रेस प्रत्याशी के साथ उनके मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता नरेंद्र बिष्ट चुनाव चिन्ह लेने जा रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि निर्दलीय प्रत्याशी नीतू बुटोला ने उनके नामांकन पत्रों पर आपत्ति लगाई है. उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया है, जिस पर जांच होगी.

विमला बुटोला के आकस्मिक निधन से खाली हुई है बजीरा सीट: बता दें कि बजीरा सीट से जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला के आकस्मिक निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर इन दिनों निर्वाचन की कार्रवाई चल रही है. चुनाव को लेकर कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी नीलम बुटोला ने 14 नवंबर को नामांकन पत्र भरकर जमा कर दिया. जबकि, निर्दलीय प्रत्याशी नीतू बुटोला ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया.

इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता के बीच बहस होने लगी. इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में पैरवी करने बीजेपी जिलाध्यक्ष पहुंच गए, जिसके बाद यहां जोरदार हंगामा मच गया. जहां मामले में कांग्रेस ने सत्ताधारी सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े किए.

रुद्रप्रयाग: जिला पंचायत बजीरा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर रविवार को हंगामा मच गया. चुनाव चिन्ह को लेकर जिला पंचायत सभागार पहुंच रही कांग्रेस प्रत्याशी को फोन से सूचना मिली कि उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर आपत्ति लगाई गई है, जिस कारण उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो पाएगा और उनका नामांकन भी निरस्त हो सकता है. ऐसे में वे मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता के साथ जिला पंचायत सभागार पहुंचीं.

उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो सकता और उनका नामांकन भी निरस्त हो सकता है. इसके बाद वे जिला पंचायत सभागार पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर से बातचीत की. इस दौरान काफी बहस होने लगी तो मीडिया भी मौके पर पहुंच गई. मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बीते शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच कर वेबसाइट पर अपलोड किया गया और रविवार सुबह बताया गया कि ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी है. उन्होंने इसे सत्ताधारी बीजेपी का षड़यंत्र बताया.

जिला पंचायत बजीरा सीट पर होना है उप चुनाव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी को अपनी हार का डर है. एक ओर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारने से डर गई तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी को मोहरा बनाकर चुनाव में विघ्न पैदा करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को प्रलोभन दिया जा रहा है. उन्हें चुनाव में खड़ा ना होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. वोटिंग से पहले खरीद फरोख्त का सिस्टम बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया है.

नरेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाया कि बजीरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के डर से बीजेपी घबराहट महसूस कर रही है. निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी जिलाध्यक्ष पैरवी कर रहे हैं, जो अपना ही प्रत्याशी खड़ा करने से कतरा गए. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी नेता रिटर्निंग ऑफिसर पर भी दबाव बना रहे हैं.

बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने नीलम बुटोला पर लगाए फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र लगाने के आरोप: वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से पैरवी करने उतरे बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम बुटोला पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र लगाकर नामांकन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के मायके में जांच के बाद पता चला कि उनका ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना है. नियमों में साफ है कि साल 2014 के बाद राजपूत, सुनार ओबीसी के दायरे में नहीं आते हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी ने साल 1998 के ओबीसी प्रमाण को आधार बनाकर चुनाव में नामांकन करवाया है, जो गलत है. इनका प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार ने जारी किया है, जिसको लेकर तहसीलदार ने भी स्पष्ट किया कि ये प्रमाण पत्र भूलवश जारी किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट की शरण लेंगे.

"नामांकन पत्रों में फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र लगाए जाने की आपत्ति आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को सूचना दी गई. उनके जिला पंचायत सभागार पहुंचने पर उन्हें आपत्ति दिखाई गई. साथ ही उन्हें बताया गया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. स्थिति तीन बजे तक स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता बहसबाजी करने लगे. निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्तियों को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा. साथ ही दोनों प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं."- खुशवंत सिंह चौहान, रिटर्निंग ऑफिसर

