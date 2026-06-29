ETV Bharat / state

बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने किया हंगामा, कई घंटे तक नेशनल हाईवे जाम

कबीरधाम के पांडातराई में बस ड्यूटी में कंडक्टर की संदिग्ध मौत हो गई. परिजनों ने ट्रैवल्स कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Family members leveled serious allegations
बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : जिले के पांडातराई में बस में ड्यूटी के दौरान एक कंडक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में 10 लाख का मुआवजा की मांग को लेकर परिजन NH130A पांडातराई में मृतक के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया है. जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों कि लम्बी कतारे लग गई है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
इधर मृतक के परिजनों ने बस चालक की लापरवाही से हादसा होने का आरोप लगाते हुए बस मालिक पर घटना की जानकारी छिपाने और पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मेरे बड़े भाई लक्ष्मी राव छत्तीसगढ़ ट्रैवल्स की बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे. आरोप है रविवार सुबह दस बजे लक्ष्मी राव पांडातराई बस स्टॉप पर बस के केबिन पर साइकिल उतारने चढ़ा था, उसी दौरान चालक ने अचानक बस आगे बढ़ा दी, जिससे लक्ष्मी राव नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.घायल को पहले पांडातराई के आशीर्वाद अस्पताल भर्ती कराया गया और फिर बाद में चंद्रयान हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया - उमेश राव, मृतक का भाई

Family members leveled serious allegations
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

निष्पक्ष जांच की मांग
परिजनों का आरोप है कि घटना के कई घंटे बाद उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली, जबकि बस मालिक उन्हें लगातार इलाज चलने की बात कहकर गुमराह करता रहा.परिवार का यह भी कहना है कि घटना की सूचना न तो बस मालिक, न चालक और न ही स्थानीय पुलिस ने समय पर दी. रात में पांडातराई थाने पहुंचकर परिजनों ने एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है. इधर सड़क पर चक्का जाम में बैठे परिजनों को पांडातराई पुलिस कि टीम समझाइश देने कि कोशिश लगातार कर रही है.लेकिन प्रदर्शकारी अपनी मांगों को लेकर आड़े हुए हैं.


दुर्गम इलाके में फिर संजीवनी ने बचाई जान, मुश्किल में था पेड़ से गिरा युवक

हाथी के हमले से युवक की मौत, हाथी दल के पीछे दौड़ते वक्त हुई घटना,जटगा वन परिक्षेत्र की घटना

कुकदूर में तेज रफ्तार कारों की भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, महिला समेत पांच घायल

TAGGED:

FAMILY ALLEGATION OF ACCIDENT
BUS CONDUCTOR DEATH
बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत
नेशनल हाईवे जाम
RUCKUS OVER BUS CONDUCTOR DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.