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बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने किया हंगामा, कई घंटे तक नेशनल हाईवे जाम

कबीरधाम : जिले के पांडातराई में बस में ड्यूटी के दौरान एक कंडक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में 10 लाख का मुआवजा की मांग को लेकर परिजन NH130A पांडातराई में मृतक के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया है. जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों कि लम्बी कतारे लग गई है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

इधर मृतक के परिजनों ने बस चालक की लापरवाही से हादसा होने का आरोप लगाते हुए बस मालिक पर घटना की जानकारी छिपाने और पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

बस कंडक्टर की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)