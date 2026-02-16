बोर्ड परीक्षा शुल्क वृद्धि पर बवाल: NSUI का मंडल कार्यालय घेराव, जमकर हुआ हंगामा
प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मंडल कार्यालय के बाहर लगे साइनबोर्ड पर कालीख पोत दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 16, 2026 at 7:25 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गरमा गई है. छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंडल कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर कालिख पोतकर विरोध दर्ज कराया. पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया.
शुल्क वृद्धि के खिलाफ सड़क पर छात्र संगठन
NSUI का आरोप है कि मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी “अप्रत्याशित और छात्र विरोधी” है. संगठन का कहना है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब महंगाई पहले से ही आम परिवारों की कमर तोड़ रही है. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की.
मंडल कार्यालय के बाहर काली पोतकर जताया आक्रोश
प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मंडल कार्यालय के बाहर लगे साइनबोर्ड पर काली पोत दी. इस प्रतीकात्मक विरोध के जरिए NSUI ने प्रशासन के फैसले के प्रति नाराजगी जताई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था. इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, हालांकि बाद में स्थिति संभाल ली गई.
“गरीब छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ” NSUI
NSUI प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को आसान और सुलभ बनाने की बजाय उसे महंगा कर रही है. हेमंत पाल ने चेतावनी दी कि यदि शुल्क वृद्धि का निर्णय तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा और प्रदेशभर में चरणबद्ध प्रदर्शन किए जाएंगे.
प्रशासन की ओर से फिलहाल चुप्पी
प्रदर्शन के बाद भी मंडल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक, शुल्क वृद्धि को लेकर विभागीय स्तर पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच सरकार पर पुनर्विचार का दबाव बन सकता है.
शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर अब यह आंदोलन राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है. यदि सरकार या मंडल प्रशासन ने जल्द स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, तो यह विरोध प्रदेशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है. रायपुर से शुरू हुआ यह विरोध आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मुद्दा बन सकता है.