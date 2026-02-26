ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: पशु बीमा योजना पर तीखी नोकझोंक, 'पावर सेंटर' टिप्पणी पर हंगामा

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई.

विधानसभा में हंगामा
विधानसभा में हंगामा (Photo- Rajasthan Assembly)
February 26, 2026

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पशु बीमा योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हस्तक्षेप करना पड़ा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही, जबकि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार ने बेहतर काम किया है.

पशु बीमा योजना पर हंगामा: विधानसभा में 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' को लेकर प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पर निशाना साधते हुए कहा कि बाड़मेर में “गैर संवैधानिक पावर सेंटर” उन्हें काम नहीं करने देते और पाली में भी उन्हें काम नहीं करने दिया जाता. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री सज्जन और सीधे हैं, लेकिन उन्हें कार्य करने से रोका जाता है. इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा एतराज जताया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बिना नोटिस के मंत्री पर आरोप नहीं लगाए जा सकते. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी टिप्पणी की कि जिनके कार्यकाल में गड़बड़ियां हुईं, वही ऐसे आरोप लगा रहे हैं. जवाब में कुमावत ने तंज कसते हुए कहा, “जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.

विधानसभा में हंगामा (Video- Rajasthan Assembly)

हरीश चौधरी ने सवाल उठाया कि बीमा कंपनियों को कितना प्रीमियम दिया गया और किसानों को कितना क्लेम मिला. मंत्री ने बताया कि अब तक 13 करोड़ 69 लाख 70 हजार रुपये की क्लेम राशि पशुपालकों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जबकि 1 करोड़ 69 लाख रुपये SIPF और बीमा कंपनियों को दिए गए हैं. 65,643 पॉलिसियां प्रक्रियाधीन हैं और 49 लाख से अधिक का भुगतान हो चुका है. कुमावत ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023-24 में एक करोड़ 10 लाख आवेदन लिए गए, लेकिन केवल 687 पशुपालकों के 1066 पशुओं का बीमा हुआ और एक भी क्लेम का भुगतान नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार 42 लाख पशुओं का बीमा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और 16 लाख से अधिक पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं. सदन में इस मुद्दे पर देर तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा.

कानून व्यवस्था और सड़क मरम्मत पर जवाब: विधायक मांगीलाल मीणा ने अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में पुलिस थाने की स्थापना तथा राजगढ़-लक्ष्मण क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया. इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अपराध बढ़ने की बात सही नहीं है. उन्होंने आश्वस्त किया कि राजगढ़ कस्बे में तुरंत प्रभाव से गश्त बढ़ा दी जाएगी और प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद विधायक राजेंद्र गुर्जर ने देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों के नवीनीकरण का प्रश्न उठाया.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि क्षेत्र में 12 सड़कें और 52 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं. छह सड़कों और 15 पुलियों के सुधार के लिए 11,15 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. दो सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अन्य कार्य प्रगति पर हैं. शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, विधायक हरि सिंह रावत ने उप जिला चिकित्सालय भीम के क्रमोन्नयन का मुद्दा उठाया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 40 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था है और 34 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 17 पद भरे जा चुके हैं. शेष पदों और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी शीघ्र की जाएगी.

एडीजे कोर्ट और पर्यटन विकास के उठे मुद्दे: प्रश्नकाल में मनोहर थाना क्षेत्र में स्थायी एडीजे कोर्ट की स्थापना और हनुमानगढ़ में पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. विधायक गोविंद प्रसाद ने मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में स्थायी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) स्थापित करने की मांग उठाई. इस पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नए एडीजे कोर्ट की स्थापना के लिए क्षेत्र में कम से कम 1200 से अधिक मुकदमों का लंबित होना आवश्यक है. साथ ही नजदीकी न्यायालय की दूरी, आधारभूत सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण मापदंड हैं. मंत्री ने कहा कि मनोहर थाना में वर्तमान में एडीजे कोर्ट स्थापित नहीं है और क्षेत्र में केवल 410 मुकदमे लंबित हैं, जो निर्धारित मानकों से कम हैं. इस कारण प्रस्ताव हाईकोर्ट में विचाराधीन नहीं है. भविष्य में यदि आवश्यक मापदंड पूरे होते हैं तो प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. नियमों में शिथिलता के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल दूरी के आधार पर न्यायालय की स्थापना संभव नहीं है. हालांकि, अकलेरा में एडीजे कोर्ट की प्रक्रिया जारी है.

वहीं, विधायक गणेश राज बंसल ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के लिए स्वीकृत राशि, चयन के मापदंड और आरटीडीसी होटल की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया. पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि पर्यटन स्थलों का चयन जनप्रतिनिधियों एवं जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्ताव, पर्यटकों की आवाजाही, स्थल के महत्व और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि हनुमानगढ़ की कालीबंगा स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) होटल वर्ष 2000 से बंद है. वर्ष 2020 में नगर परिषद ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, जिसके विरुद्ध आरटीडीसी ने जोधपुर न्यायालय में वाद दायर किया है. उच्च न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

इन मुद्दों को लेकर भी हुई चर्चा: प्रश्नकाल में उचित मूल्य दुकानों की समितियों के गठन और बारां जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई. विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने उचित मूल्य दुकानों से संबंधित समितियों के गठन के नियमों और कथित इस्तीफों के मुद्दे को उठाया. इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि किसी से जबरन इस्तीफा नहीं लिया गया, बल्कि संबंधित व्यक्ति ने स्वयं इस्तीफा दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी. पूरक प्रश्न में गैसावत ने आरोप लगाया कि समितियों की बैठकों में स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है. इस पर मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा समिति की बैठकें चल रही हैं और यदि किसी विधायक को सूचना नहीं मिली है तो इसकी जानकारी लेकर सुधार किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में तहसील स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठकों की सूचना संबंधित विधायकों को दी जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि अब तक तहसील स्तर की बैठकों में विधायकों को नहीं बुलाया गया और सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आगे से प्रत्येक विधायक को बैठक की सूचना दी जाएगी. वहीं, विधायक राधेश्याम बैरवा ने शाहीद राजमल मीणा चिकित्सालय, बारां में क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू करने को लेकर सवाल उठाया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि सीसीयू का कार्य 3 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुआ था और इसे इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर तक शुरू करने का लक्ष्य है. 50 बेड की इस यूनिट में 7 करोड़ रुपये उपकरणों पर और 4.50 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान है. मंत्री ने कहा कि कार्य में देरी होने पर नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा.

संपादक की पसंद

