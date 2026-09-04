थाना परिसर में देर रात हंगामा, छेड़खानी की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर अड़े बीजेपी कार्यकर्ता

थाना परिसर में देर रात हंगामा, छेड़खानी की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर अड़े बीजेपी कार्यकर्ता
गिरिडीह के पचंबा थाना परिसर में हंगामा हो गया. थाना परिसर में छेड़खानी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अड़ गए.
Published : September 4, 2026 at 8:18 AM IST
गिरिडीह: पचंबा थाना परिसर में गुरूवार देर रात हंगामा हो गया. यहां एक नाबालिग लड़की अपने साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने थाना पहुंची थी. पीड़िता के साथ भाजपा नेता सह वार्ड पार्षद संजीव सिंह गुड्डू भी पहुंचे थे. दूसरी तरफ मामले को लेकर पचंबा वार्ड नंबर 2 के पार्षद लालो राइन भी अन्य लोगों के साथ पहुंचे. इसी दौरान यहां मौजूद भीड़ के बीच कहासुनी हो गई. लोग दो पक्ष में हो गए. बात बढ़ी और नौबत नोक-झोंक तक आ पहुंची.
दोनों पक्ष के भिड़ते और स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने सभी को खदेड़ा. इस दौरान लाठी भी भांजी गई. जिसके बाद हंगामा शांत हुआ. इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय, उपाध्यक्ष नवीन सिन्हा, भाजपा नेता दिनेश यादव, आजसू नेता कम्पू यादव समेत कई नेता-कार्यकर्त्ता थाना पहुंच गए. इस बीच सूचना पर डीएसपी रूपेंद्र कुमार राणा, इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन भी पहुंचे.
लंबी चली बैठक, भाजपा ने दिया अल्टीमेटम
थाना के स्वागत कक्ष में पुलिस पदाधिकारी और भाजपा-आजसू के नेताओं संग बैठक चली. डीएसपी-इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी राजीव कुमार की मौजूदगी में हुई इस बैठक में भाजपा के लोगों ने नाराजगी जाहिर की. भाजपा नेता दिनेश यादव ने साफ कहा कि वर्तमान में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहें हैं. भाजपा के लोग भी असुरक्षित है. मौजूद भाजपा के सभी नेताओं ने यह मांग रखी कि नाबालिग लड़की संग छेड़खानी करने वाले लड़के, उसके पिता और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो.
डीएसपी आरके राणा ने मौजूद भाजपा के लोगों को यह भरोसा दिया कि हर हाल में पीड़िता के आवेदन पर न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होगी, बल्कि मामले में तुरंत ही एक्शन होगा. डीएसपी ने कहा कि आरोपी कोई भी हो कार्रवाई तय है. डीएसपी के आश्वासन के बाद रात लगभग एक बजे भाजपा के लोग थाना से निकले.
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