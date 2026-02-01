ETV Bharat / state

बस्ती में रविदास जयंती पर बवाल, दो पक्ष आमने-सामने आए, गांव में फोर्स तैनात

बस्ती : मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में रविदास जयंती पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाकर मामला शांत कराया. विवाद की वजह कार्यक्रम स्थल पर दूसरे पक्ष द्वारा किया गया अवैध कब्जा था.

ग्रामीणों के अनुसार, पीड़ित पक्ष के बबलू और अन्य लोगों ने शनिवार को ही जिलाधिकारी से मिलकर लिखित शिकायत दी थी कि जयंती स्थल पर कब्जा किया जा रहा है. डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित तहसील और थाना स्तर के अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर समाधान करने के निर्देश दिए थे. लेकिन, स्थानीय अफसर मौके पर नहीं पहुंचे. जिसका नतीजा रविवार को बवाल के रूप में सामने आया.

रविदास जयंती पर एक प्रतिमा स्थापित करना चहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने रोक दिया. इस पर बवाल बढ़ गया. विवाद की सूचना पर सीओ (डीएसपी) भारी पुलिस बल के साथ रामपुर गांव पहुंचे. मौके पर दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और फिर अपनी निगरानी में अवैध निर्माण और कब्जे को वहां से हटवाया. पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बाद संत रविदास की प्रतिमा स्थापित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकी.

ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पुलिस और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शनिवार को ही सक्रिय हो जाते, तो रविवार को इस टकराव की नौबत ही नहीं आती. फिलहाल, सुरक्षा की दृष्टि से गांव के मुख्य चौराहों और कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.