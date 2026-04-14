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लखीमपुर खीरी में आंबेडकर जयंती पर बवाल, सड़क जाम, पुलिस पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़

लखीमपुर खीरी : जिले के मैलानी थाना क्षेत्र में आंबेडकर जयंती के मौके पर तनाव फैल गया. यहां अंबेडकर प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद हटाए जाने से नाराज लोगों ने जमकर उपद्रव किया. पुलिस के मुताबिक, प्रतिमा की स्थापना विवादित जमीन पर की जा रही थी. ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी और हंगामा किया. आक्रोशित भीड़ ने सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव और मारपीट भी की. अफवाहों के चलते पुलिस पर हुए पथराव के बाद डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

प्रतिमा स्थापना को लेकर बढ़ा विवाद: लखीमपुर खीरी में आंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर एक ही समाज के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. झड़प के बाद जिला प्रशासन ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है. वर्तमान में डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं. क्षेत्र में शांति एवं सामान्य स्थिति बनी हुई है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह प्रशासन के नियंत्रण में है.

लखीमपुर खीरी में बवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

भीम आर्मी और दूसरे पक्ष में झड़प: हालात पर लगातार सतर्क नजर रखी जा रही है ताकि कोई दोबारा माहौल न बिगाड़ सके. अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) अमित कुमार राय ने बताया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक स्थान पर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे थे. इसी दौरान उसी समाज के दूसरे पक्ष ने इस स्थान पर स्थापना का विरोध किया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच छीना-झपटी हुई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया.

पुलिस पर पथराव: इसी विवाद के दौरान कुछ लोगों ने अफवाहों से भ्रमित होकर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग तत्काल बल के साथ पहुंचे. साथ ही एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और एएसपी पवन गौतम ने भी मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर किया. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अब पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है.

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई: अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) ने बताया कि एक ही समाज के लोगों के बीच हुई इस घटना का फायदा कुछ अराजक तत्व उठाना चाह रहे थे. ये लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है. पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया है.