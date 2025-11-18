LUACTA शिक्षक संघ चुनाव में जमकर हंगामा; 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए मनोज पांडेय
चुनाव अधिकारी डॉ. एसपी त्रिपाठी ने बताया कि देर रात चली मतगणना में प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 9:51 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 10:41 AM IST
लखनऊ: लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (LUACTA) चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ. लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 जिलों के डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ का चुनाव लखनऊ के मुमताज डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ.
चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुई और रात करीब 11 बजे मुमताज डिग्री कॉलेज में शिक्षकों ने हंगामा कर दिया. मतगणना रोक दी गई. इसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ और रात 1 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए गए. मनोज पांडेय अध्यक्ष बने और डॉ. अशु केडिया चौथी बार महामंत्री बनीं.
शिक्षकों ने बताया कि डालीगंज स्थित मुमताज डिग्री कॉलेज में सोमवार को दिन भर वोटिंग हुई. इसके बाद शाम करीब 7 बजे मतगणना शुरू हुई. तब ऐसा बहुत कुछ हुआ, जिससे लोगों को इलेक्शन की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका मिल गया. शाम को जब मत पत्रों के 50-50 के पैकेट बनाए जा रहे थे, तभी 17 वोट ज्यादा निकल आए.
इस पर मौजूदा अध्यक्ष मनोज पांडे ने यह नई व्यवस्था दी कि यदि 17 वोटो से कोई हार-जीत होगी, उसको नहीं माना जाएगा. इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की काउंटिंग शुरू हुई. इसमें कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में 48 की जगह 84 मत निकल आए. इसके बाद शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया और पूरे इलेक्शन को दोबारा से कराने के लिए नारेबाजी करने लगे. मौके पर पुलिस भी पहुंची मतगणना रोक दी गई. काफी जद्दोजहद के बात रात 1 बजे परिणाम घोषित किए गए.
डॉ. अंशु केडिया चौथी बार बनी महामंत्री: खुनखुन जी डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. अंशु केडिया ने महामंत्री पद पर जीत हासिल की है. डॉ. केडिया चौथी बार महामंत्री बनी हैं. चुनाव अधिकारी डॉ. एसपी त्रिपाठी ने बताया कि देर रात चली मतगणना में 5 पदों पर प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हो चुकी है.
इसमें कोषाध्यक्ष पद पर कीर्ति तिवारी, संयुक्त सचिव पद पर तीन प्रत्याशियों की जीत हुई है. इसमें लखनऊ से डॉ. वाहिद अली, डॉ. पूजा दुबे और रायबरेली से शिवाकांत की जीत हुई है.
दिन में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही लेकिन शाम को 7 बजे करीब वोटो की गिनती शुरू हुई और 10 बजे के बाद अध्यक्ष पद पर डॉ. मनोज पांडे और महामंत्री पद पर अंशु केडिया जीत की तरफ बढ़े तो दूसरे गुट ने हंगामा शुरू कर दिया. हालांकि बाद में मनोज पांडेय को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया.
