LUACTA शिक्षक संघ चुनाव में जमकर हंगामा; 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए मनोज पांडेय

लखनऊ: लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (LUACTA) चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ. लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 जिलों के डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ का चुनाव लखनऊ के मुमताज डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ.

चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुई और रात करीब 11 बजे मुमताज डिग्री कॉलेज में शिक्षकों ने हंगामा कर दिया. मतगणना रोक दी गई. इसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ और रात 1 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए गए. मनोज पांडेय अध्यक्ष बने और डॉ. अशु केडिया चौथी बार महामंत्री बनीं.

शिक्षकों ने बताया कि डालीगंज स्थित मुमताज डिग्री कॉलेज में सोमवार को दिन भर वोटिंग हुई. इसके बाद शाम करीब 7 बजे मतगणना शुरू हुई. तब ऐसा बहुत कुछ हुआ, जिससे लोगों को इलेक्शन की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका मिल गया. शाम को जब मत पत्रों के 50-50 के पैकेट बनाए जा रहे थे, तभी 17 वोट ज्यादा निकल आए.

इस पर मौजूदा अध्यक्ष मनोज पांडे ने यह नई व्यवस्था दी कि यदि 17 वोटो से कोई हार-जीत होगी, उसको नहीं माना जाएगा. इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की काउंटिंग शुरू हुई. इसमें कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में 48 की जगह 84 मत निकल आए. इसके बाद शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया और पूरे इलेक्शन को दोबारा से कराने के लिए नारेबाजी करने लगे. मौके पर पुलिस भी पहुंची मतगणना रोक दी गई. काफी जद्दोजहद के बात रात 1 बजे परिणाम घोषित किए गए.