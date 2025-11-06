ETV Bharat / state

सिवान में हुआ हंगामा, NDA प्रत्याशी के पहुंचते ही लोगों ने काटा बवाल

सिवान : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के तहत कुछ जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला. सिवान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बवाल काटा है. हालांकि प्रशासन द्वारा जल्द ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

सिवान में हुआ हंगामा : दरअसल, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक व एनडीए प्रत्याशी देवेशकांत सिंह बूथ भ्रमण के लिए निकले थे. इसी क्रम में वह लकड़ी मकतब बूथ संख्या 349/350 पर पहुंचे. जहां पर बवाल हो गया. महिलाओं की जांच नहीं होने का मुद्दा उठाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए.

सिवान में हुआ बवाल (ETV Bharat)

''मुझे शिकायत मिली थी यहां पर महिलाओं की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है. बावजूद इसके उन्हें वोटिंग करने की इजाजत दी जा रही है. इसी को लेकर हम यहां पहुंचे थे.''- देवेशकांत सिंह, एनडीए प्रत्याशी, गोरियाकोठी विधानसभा

देवेशकांत सिंह पर लोगों का आरोप : इधर, स्थानीय लोगों का कहना था कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सकें. सच्चाई तो यह है कि यहां काफी शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही थी. कम लोग यहां वोट कर पाएं इसीलिए आकर देवेशकांत सिंह ने अपनी शिकायत की.