ETV Bharat / state

सिवान में हुआ हंगामा, NDA प्रत्याशी के पहुंचते ही लोगों ने काटा बवाल

लखीसराय, छपरा के बाद सिवान में भी हंगामा देखने को मिला. एनडीए प्रत्याशी के बूथ पर पहुंचते ही लोगों ने बवाल काटा. पढ़ें खबर.

CLASH IN SIWAN
सिवान में एनडीए प्रत्याशी का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवान : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के तहत कुछ जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला. सिवान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बवाल काटा है. हालांकि प्रशासन द्वारा जल्द ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

सिवान में हुआ हंगामा : दरअसल, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक व एनडीए प्रत्याशी देवेशकांत सिंह बूथ भ्रमण के लिए निकले थे. इसी क्रम में वह लकड़ी मकतब बूथ संख्या 349/350 पर पहुंचे. जहां पर बवाल हो गया. महिलाओं की जांच नहीं होने का मुद्दा उठाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए.

सिवान में हुआ बवाल (ETV Bharat)

''मुझे शिकायत मिली थी यहां पर महिलाओं की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है. बावजूद इसके उन्हें वोटिंग करने की इजाजत दी जा रही है. इसी को लेकर हम यहां पहुंचे थे.''- देवेशकांत सिंह, एनडीए प्रत्याशी, गोरियाकोठी विधानसभा

देवेशकांत सिंह पर लोगों का आरोप : इधर, स्थानीय लोगों का कहना था कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सकें. सच्चाई तो यह है कि यहां काफी शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही थी. कम लोग यहां वोट कर पाएं इसीलिए आकर देवेशकांत सिंह ने अपनी शिकायत की.

CLASH IN SIWAN
लोगों को शांत करते सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

किया गया हल्का बल प्रयोग : मौके पर हंगामा देखकर प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग भी किया. अभी शांति पूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. लोग कतार में खड़े होकर वोटिंग कर रहे हैं. हालांकि कुछ देर के लिए स्थिति जरूर बिगड़ती दिखाई पड़ी थी.

''सभी मतदाताओं की अच्छी तरीके से पहचान कर वोटिंग हो रही है. प्रत्याशी ने जो शिकायत की है, ऐसी कोई बात नहीं है. लोगों को भी समझा-बुझा दिया गया है.''- चुनाव अधिकारी

ये भी पढ़ें :-

डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला मामले में दर्ज होगी FIR, बोले DIG- 'नहीं बख्शे जाएंगे दोषी'

'बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, लालू की तीन पीढ़ी भी...', मोतिहारी में गरजे अमित शाह

छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा टूटा

TAGGED:

FIRST PHASE VOTING IN BIHAR
सिवान में एनडीए प्रत्याशी का विरोध
देवेशकांत सिंह के साथ हंगामा
BIHAR FIRST PHASE POLLING
BIHAR ELECTION 2025
CLASH IN SIWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.