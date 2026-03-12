ETV Bharat / state

'मुझे गैस सिलेंडर दें, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा', बिहार में उपभोक्ताओं ने लगाया ब्लैक में सिलेंडर बेचने का आरोप

आत्महत्या या आग लगाने की धमकी: उसी उपभोक्ता ने गुस्से में धमकी दी कि यदि आज गैस नहीं मिली तो वे यहीं आत्महत्या कर लेंगे या एजेंसी की गाड़ी में आग लगा देंगे. यह उनका प्रण है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि करीब 400 सिलेंडर ट्रक से आए थे, लेकिन अधिकांश कहीं और भेज दिए गए, जिससे 300-400 लोग लाइन में रह गए.

ओटीपी के नाम पर ठगा गया महसूस: एक उपभोक्ता, जो माधवपुर छत्ता का निवासी है, ने बताया कि उनका घर एजेंसी से करीब 12 किलोमीटर दूर है. कल वे यहां आए तो ओटीपी न होने का बहाना बनाया गया. ऑफिस जाकर ओटीपी लिया, लेकिन तब तक गैस खत्म हो गई. आज सुबह 3 बजे से लाइन में लगे, उनके आगे के कुछ लोगों को गैस मिल गई, लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया, गोदाम प्रबंधक ने मालिक के आदेश पर मना कर दिया. उन्होंने गुस्से में कहा कि सिलेंडर भरे हुए ट्रक में हैं, फिर भी नहीं दिए जा रहे.

"सुबह 7 बजे से कतार में खड़ी हूं, लेकिन अब तक गैस सिलेंडर नहीं मिला. घर पर जलावन भी नहीं है खाना बनाने के लिए बड़ी समस्या हो गई है और आने-जाने का भी खर्च उठाना पड़ता है." -माला देवी, उपभोक्ता

सुबह से कतार, शाम तक निराशा: उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह 3-4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन एजेंसी कर्मचारी गैस उपलब्ध नहीं करा रहे. चमनपुर की रहने वाली माला देवी ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से कतार में खड़ी हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला. उन्होंने कहा कि घर में जलावन भी खत्म हो गया है, खाना बनाना मुश्किल हो रहा है और बार-बार आने-जाने में अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है.

"आज सुबह 3:00 बजे से आकर खड़ा हूं. मेरे से आगे पांच लड़के और थे, उन पांचों को गैस दिया गया है और जैसे ही मेरा नंबर आया, गोदाम वाला बोला हमारा मालिक बोला है कि गैस बांटने के लिए नहीं है. सिलेंडर भरा हुआ है गाड़ी में और उसके बावजूद मना कर दिया है देने से, आज या तो हमको गैस दें और नहीं तो हम यहीं आत्महत्या करेंगे नहीं तो इनके गाड़ी में आग लगा के जाएंगे, ये मेरा प्रण है."-उपभोक्ता

बिचौलियों द्वारा काला बाजारी का आरोप: लोगों का दावा है कि एजेंसी के बाहर बिचौलिए 1500 रुपये तक में सिलेंडर बेच रहे हैं, जबकि सामान्य मूल्य पर नहीं मिल रहा. एजेंसी ओटीपी आने के बाद ही सिलेंडर देने की बात कह रही है, लेकिन बाहर खुलेआम ज्यादा कीमत पर बिक्री हो रही है. इससे उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है और कई परिवारों में खाना बनाना भी प्रभावित हो गया है.

पुलिस ने की शांति की अपील: स्थिति बिगड़ने पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी भूपेंद्र पासवान ने बताया कि भीड़ काफी ज्यादा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है. पुलिस ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित करने में लगी रही.

"भीड़ काफी ज्यादा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है."-भूपेंद्र पासवान, पुलिसकर्मी

जिले में व्यापक संकट, वैश्विक प्रभाव: शिवहर जिले में रसोई गैस की यह किल्लत अकेली नहीं है. बिहार के कई हिस्सों में इसी तरह की समस्या सामने आ रही है, जिसका कारण वैश्विक स्तर पर ईरान युद्ध से एलपीजी सप्लाई में व्यवधान बताया जा रहा है. उपभोक्ताओं की मांग है कि प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर ब्लैक मार्केटिंग रोकें और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें.

प्रशासन से मांग, जल्द समाधान की उम्मीद: उपभोक्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि एजेंसी की जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन वितरण में देरी हो रही है. लोगों से धैर्य रखने और हंगामा न करने की अपील की गई है, साथ ही जल्द ओटीपी आधारित वितरण सुचारू करने का आश्वासन दिया गया है.

