15 अगस्त पर स्कूल में कुर्सी विवाद: जांच के लिए विशेष कमेटी गठित, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
विवाद इतना बढ़ गया कि विरोध करने वाले लोग अपने बच्चों को लेकर कार्यक्रम से चले गए और समारोह का बहिष्कार कर दिया.
Published : August 17, 2026 at 11:53 AM IST
भीलवाड़ा: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भीलवाड़ा जिले के माण्डल उपखंड क्षेत्र के भाखलिया गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया. इसका वीडियो रविवार को सामने आया है. आरोप है कि दलित के कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि विरोध करने वाले लोग अपने बच्चों को लेकर कार्यक्रम से चले गए और समारोह का बहिष्कार कर दिया.
इस मामले में संबंधित थाना अधिकारी बच्छराज चौधरी ने कहा कि हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है. सूचना पर पुलिस का हेड कांस्टेबल विद्यालय परिसर में पहुंचा. वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रोग्राम चल रहा था. मामूली आपसी विवाद था जो पहले ही शांत हो गया था.
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वहीं, भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर जीनगर ने कहा कि आपसी विवाद के चलते कुछ समय के लिए हंगामा हुआ था. प्रधानाचार्य की ओर से समझाइश के बाद मामला शांत हो गया और निर्विघ्न स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. इसकी जांच के लिए माण्डल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशा लड्डा को निर्देश दिए हैं और विशेष कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी आज विद्यालय परिसर में पहुंचकर जांच करेगी. अगर जांच में कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.