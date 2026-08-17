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15 अगस्त पर स्कूल में कुर्सी विवाद: जांच के लिए विशेष कमेटी गठित, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

एसपी ऑफिस, भीलवाड़ा ( ETV Bharat Bhilwara )