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पीबीएम सुधारो आंदोलन में हंगामा: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अस्पताल अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस से झड़प

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना ने आरोप लगाया कि प्रशासन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है.

Ruckus in PBM reform movement
पुलिस से उलझते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 3:25 PM IST

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बीकानेर: पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस का 'पीबीएम सुधारो आंदोलन' शनिवार को उग्र हो गया. एनएसयूआई-यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री की प्रतीकात्मक अर्थी निकालने के बाद जूतों की माला लेकर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका तो धक्का-मुक्की और झड़प हुई. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा. कांग्रेस का आरोप है कि 17 दिन से चल रहे आंदोलन के बावजूद अस्पताल में मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही. एनएसयूआई ने अब 30 जून को कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी. कांग्रेस का दावा है कि इसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रदेशभर से कार्यकर्ता शामिल होंगे.

शनिवार सुबह बड़ी संख्या में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को पीबीएम अस्पताल परिसर में एकत्र हुए. कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले चिकित्सा मंत्री की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर विरोध जताया. इसके बाद वे जूतों की माला लेकर अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए उनके कार्यालय की ओर बढ़े.

पढ़ें: प्रसूता शारदा की मौत मामला: प्रमुख शासन सचिव ने किया पीबीएम का निरीक्षण, कांग्रेस ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन

पुलिस ने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को कई बार समझाने का प्रयास किया और जूतों की माला के साथ कार्यालय में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी. इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने जबरन अंदर जाने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलते हुए वहां से हटा दिया. प्रदर्शन में कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, प्रदेश कांग्रेस सचिव शिवलाल गोदारा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Ruckus in PBM reform movement
नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bikaner)

कांग्रेस बोली- अस्पताल में बिगड़ रही व्यवस्थाएं: कांग्रेस का आरोप है कि पीबीएम अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं और अस्पताल प्रशासन जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है. इन्हीं मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है.

यह भी पढ़ें: प्रसूताओं की मौत मामला: 30 जून को बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस, आएंगे डोटासरा-जूली

आंदोलन दबाने की कोशिश: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना ने आरोप लगाया कि प्रशासन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि 30 जून को बीकानेर में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जाएगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा ने कहा कि 30 जून को कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे

डोटासरा व जूली भी आएंगे: देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया कि 30 जून को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आंदोलन में शामिल होंगे. इसे कांग्रेस के 'पीबीएम सुधारो आंदोलन' का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. कांग्रेस का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे.

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