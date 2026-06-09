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नारायणपुर में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर भरंडा गांव में बवाल, दो पक्षों में मारपीट, भारी पुलिस बल तैनात

आदिवासी ग्रामीणों और मतांतरित समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.

RELIGIOUS CONVERSION NARAYANPUR
भरंडा गांव में बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 8:07 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: भरंडा गांव में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर देर रात स्थिति तनावपूर्ण हो गई. आदिवासी ग्रामीणों और मतांतरित समुदाय के कुछ लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

आदिवासी ग्रामीणों का आरोप

नारायणपुर जिले के भरण्डा गांव में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने प्रेस लिखे एक चारपहिया वाहन में गांव पहुंचे कुछ लोगों पर आदिवासी समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया. ग्रामीणों के अनुसार वाहन में सवार लोगों की गतिविधियों को लेकर गांव में पहले से ही संदेह का माहौल था.

धर्मांतरण को लेकर भरंडा गांव में बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे. जैसे ही इस बात की जानकारी गांव के अन्य लोगों तक पहुंची, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और विरोध शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान आदिवासी ग्रामीणों और मतांतरित समुदाय के कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते विवाद और फिर मारपीट में बदल गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया तथा दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए.

पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा, फोर्स तैनात

स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

RELIGIOUS CONVERSION NARAYANPUR
मारपीट में घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों का कहना था कि यदि धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो भविष्य में और भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

Ruckus in Narayanpur
कई लोग हुए घायल, पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल गांव में पुलिस की निगरानी जारी है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है.

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Last Updated : June 9, 2026 at 8:20 AM IST

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