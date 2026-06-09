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धर्मांतरण के शक में नारायणपुर के भरंडा में हंगामा, दोनों पक्ष आए आमने-सामने, जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के मतांतरित परिवारों के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बाहरी व्यक्तियों का बचाव करते हुए दावा किया कि उनमें से एक व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जो ग्रामीणों को दवाइयां उपलब्ध कराने और उपचार करने गांव आया था. मतांतरित परिवारों का कहना है कि उपचार के उद्देश्य से आए व्यक्ति को कुछ ग्रामीणों ने गलतफहमी में पास्टर या धर्म प्रचारक समझ लिया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

दरअसल, सोमवार शाम लगभग सात बजे भरंडा गांव में उस समय विवाद की शुरुआत हुई, जब ग्रामीणों ने गांव के एक घर के सामने प्रेस लिखी एक चारपहिया वाहन को खड़ा देखा. ग्रामीणों को संदेह हुआ कि वाहन में सवार बाहरी लोग गांव में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने आए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वाहन में मौजूद तीन व्यक्ति ग्रामीणों को ईसाई धर्म से संबंधित जानकारी दे रहे थे तथा उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे. इसी आशंका के आधार पर ग्रामीणों ने उन लोगों को रोक लिया और गांव के घोटूल में बैठाकर पुलिस को सूचना दे दी.

नारायणपुर: धर्मांतरण के कथित शक में भरंडा गांव में विवाद की स्थिति खड़ी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दवा बांटने आए शख्स को पकड़ लिया. वहीं आरोप ये भी है कि कुछ लोगों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की कोशिश की गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और विवाद सुलझाने की कोशिश की. पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों की शिकायतों को सुना गया है और जांच की जा रही है.

सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तत्काल गांव पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही. मतांतरित समुदाय से जुड़े लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट की. एक पक्ष का आरोप है कि इस मारपीट की घटना में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं. वहीं एक घायल मतांतरित ग्रामीण को पुलिस अपने साथ थाने ले गई. इसके बाद मतांतरित परिवारों के सदस्य नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की मांग के साथ-साथ हिरासत में लिए गए ग्रामीण को छोड़ने की मांग भी की.

मतांतरित परिवार का आरोप

मतांतरित परिवारों का आरोप है कि गांव में उन्हें लगातार सामाजिक दबाव, धमकियों और विवादों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि भरंडा गांव में लगभग 26 परिवार ईसाई धर्म अपना चुके हैं, जिसके कारण आदिवासी परंपराओं से जुड़े ग्रामीणों और मतांतरित समुदाय के बीच समय-समय पर टकराव की स्थिति बनती रहती है. उन्होंने प्रशासन से गांव में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा कथित रूप से मारपीट और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

कथित धर्मांतरण का शक

दूसरी ओर गांव के परंपरागत आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि धर्मांतरण की गतिविधियां लंबे समय से चिंता का विषय रही है. उनका आरोप है कि बाहरी लोगों की गांव में मौजूदगी और ग्रामीणों के साथ उनका संपर्क संदेहास्पद था, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित व्यक्ति सामान्य चिकित्सक नहीं बल्कि धर्मांतरण से जुड़े किसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि इस आरोप की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

डीएसपी साइबर क्राइम अजय कुमार सिंह का बयान

मामले की जांच कर रहे सीपीएस अजय कुमार सिंह ने कहा, ''8 जून की शाम लगभग सात बजे सूचना मिली थी कि भरंडा गांव में कुछ बाहरी व्यक्तियों को ग्रामीणों ने धर्मांतरण के संदेह में रोक रखा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चल रही थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि बाहर से आए लोग अपने कुछ उत्पाद बेचने और उपचार संबंधी गतिविधियों के लिए गांव पहुंचे थे. पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने के कारण कुछ लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए. साथ ही एहतियात के तौर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है.''

गाड़ी से कुछ लोग दवा देने के लिए आए थे. जो बीमार थे वो लोग दवा ले रहे थे लेकिन इन लोगों का आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन कराने आए थे: राम कुमार दुग्गा, मतांतरित ग्रामीण

दवाई बांटने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन इन लोगों ने उनको पकड़ लिया. हम चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए: मंगाय करंगा, मतांतरित ग्रामीण महिला

गांव वालों ने हमारे साथ धक्का मुक्की भी की. धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे साथ मारपीट की कोशिश की गई: अर्जुन नुरेटी, मतांतरित ग्रामीण

गाड़ी में कुछ लोग यहां पर दवा बांटने के लिए आए थे. हमने किसी को नहीं बुलाया था. गांव वाले उनके आने से नाराज थे, इसी बात को लेकर विवाद है: गुड्डू राम कुमेटी, मतांतरित ग्रामीण

पुलिस का दावा

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्ति किसी मीडिया संस्थान या प्रेस से जुड़ा है अथवा नहीं, इसकी जांच अभी जारी है. अधिकारियों के अनुसार संबंधित व्यक्ति ईसाई धर्म का अनुयायी अवश्य है, लेकिन अब तक की जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह सिद्ध हो कि वह गांव में धर्म प्रचार या धर्मांतरण के उद्देश्य से गया था. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा.

पहले भी कई बार हो चुका है विवाद

गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में धर्मांतरण और धार्मिक पहचान से जुड़े विवाद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं. कुछ वर्ष पूर्व नारायणपुर स्थित चर्च में हुए एक बड़े विवाद के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और ईसाई समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए थे. उस घटना में बीच-बचाव कर रहे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे तथा दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. इसके अलावा जिले में कई बार शव दफनाने को लेकर भी विवाद सामने आए हैं. कुछ मामलों में विवाद न्यायालय तक पहुंचा, जबकि कुछ घटनाओं में पहले से दफन किए गए शवों को निकालकर अन्य स्थानों पर पुनः दफनाने की स्थिति भी बनी

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात

नक्सलवाद की समाप्ति के बाद विकास और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे नारायणपुर जिले में धार्मिक पहचान और धर्मांतरण से जुड़े विवाद लगातार चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं. भरंडा गांव की ताजा घटना ने एक बार फिर आदिवासी परंपराओं, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को सामने ला दिया है. फिलहाल प्रशासन का दावा है कि गांव में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर रही है. हालांकि दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.



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