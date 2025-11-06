ETV Bharat / state

Mehandipur Balaji : जमीन विवाद में टकराए दो पक्ष, लाठी-डंडे लेकर पहुंचे, पुलिस बल तैनात

दौसा: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा में स्थित ढेहरा ढाणी में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त तनाव की स्थिति बन गई. दोनों गुट हाथों में लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने बैठ गए, जिससे गांव में माहौल कुछ समय के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गया. सूचना मिलते ही मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. इस समय मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए अतरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

एक पक्ष ने जमीन खरीदने की बात कही, दूसरे ने पुश्तैनी जमीन होने का दावा किया : मामला गांव की एक विवादित जमीन से जुड़ा हुआ है. मामले में पहले पक्ष का कहना है कि उन्होंने यह जमीन गांव के ही एक व्यक्ति से विधिवत खरीदी है, जिसके कागजात भी उनके पास मौजूद हैं. उनका आरोप है कि दूसरा पक्ष बेवजह जमीन पर अपना हक जता रहा है और कब्जे की कोशिश कर रहा है. वहीं, दूसरे पक्ष का दावा है कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा है, जिस पर वे वर्षों से काबिज हैं. उनका कहना है कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से जमीन को अपने नाम कराने की कोशिश की है.