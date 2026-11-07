दिवाली की तैयारी के बीच खैरागढ़ में बवाल, लोगों ने बायोगैस प्लांट लगाने का किया विरोध
गांव की सहमति बिना बायोगैस प्लांट को हरी झंडी देने का मामला खैरागढ़ में आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 10:50 PM IST
खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में बायोगैस प्लांट का विरोध हुआ है. नवागांव कंवर गांव के लोगों ने इस प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.प्रस्तावित बायोगैस प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने त्योहार की तैयारियों से ज्यादा जरूरी अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना समझा. ग्रामीणों ने परियोजना के लिए ग्राम पंचायत की ओर से दी गई कथित सहमति पर सवाल उठाते हुए सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए. इसके साथ ही गांव के लोगों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है.
ग्राम पंचायत में प्रस्ताव गलत तरीके से हुआ पास
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में बायोगैस प्लांट स्थापना को लेकर विधिवत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और न ही गांव के लोगों की सहमति ली गई. इसके बावजूद सरपंच और सचिव ने पंचायत की सहमति दर्शाते हुए परियोजना के पक्ष में प्रस्ताव तैयार कर दिया. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब ग्रामसभा अथवा पंचायत में इस संबंध में कोई विधिवत सहमति नहीं बनी, तो आखिर किस आधार पर पंचायत की ओर से परियोजना को मंजूरी देने की बात सामने आई? इसी कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.
दिवाली के दिन लोगों ने किया विरोध
विरोध की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दिन भी ग्रामीण अपनी मांग लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गए. हालांकि दीपावली के चलते कार्यालय बंद था, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत सुनने के लिए खैरागढ़ एसडीएम अविनाश ठाकुर मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनका आवेदन प्राप्त किया और दीपावली के बाद संबंधित पक्षों से बातचीत कर मामले में उचित पहल करने का भरोसा दिलाया. एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना विरोध स्थगित कर दिया.
खैरागढ़ प्रशासन पर टिकी निगाहें
अब पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है. ग्रामीणों के आरोपों के बीच यह जांच का विषय है कि क्या बायोगैस परियोजना के लिए पंचायत की सहमति निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई थी? क्या प्रस्ताव पारित करने से पहले ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच विधिवत चर्चा हुई थी? यदि ग्रामीणों की सहमति नहीं ली गई, तो पंचायत की ओर से सहमति दर्शाने वाले प्रस्ताव का आधार क्या था? फिलहाल ग्रामीणों की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है.