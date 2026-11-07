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दिवाली की तैयारी के बीच खैरागढ़ में बवाल, लोगों ने बायोगैस प्लांट लगाने का किया विरोध

खैरागढ़ में विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में बायोगैस प्लांट का विरोध हुआ है. नवागांव कंवर गांव के लोगों ने इस प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.प्रस्तावित बायोगैस प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने त्योहार की तैयारियों से ज्यादा जरूरी अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना समझा. ग्रामीणों ने परियोजना के लिए ग्राम पंचायत की ओर से दी गई कथित सहमति पर सवाल उठाते हुए सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए. इसके साथ ही गांव के लोगों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है.

ग्राम पंचायत में प्रस्ताव गलत तरीके से हुआ पास ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में बायोगैस प्लांट स्थापना को लेकर विधिवत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और न ही गांव के लोगों की सहमति ली गई. इसके बावजूद सरपंच और सचिव ने पंचायत की सहमति दर्शाते हुए परियोजना के पक्ष में प्रस्ताव तैयार कर दिया. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब ग्रामसभा अथवा पंचायत में इस संबंध में कोई विधिवत सहमति नहीं बनी, तो आखिर किस आधार पर पंचायत की ओर से परियोजना को मंजूरी देने की बात सामने आई? इसी कथित अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.