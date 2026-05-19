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जालौन मेडिकल कॉलेज में बवाल, डॉक्टर और तीमारदारों में मारपीट, चार घंटे ठप रही इमरजेंसी सेवा

मंगलवार सुबह मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए. FIR दर्ज होने पर डॉक्टरों ने ओपीडी शुरू की.

मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. (Photo Credit; Jalaun Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:25 PM IST

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जालौन/हमीरपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज में सोमवार देर रात डॉक्टरों और मरीज के तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हो हुई. जिससे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सेवा करीब चार घंटे तक ठप रही. इस कारण इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मामले में डॉक्टरों और तीमारदारों दोनों की ओर से एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं.

उरई शहर के तुलसी नगर मोहल्ला में रहने वाले राज किशोर गुप्ता बेटी के पैर में चोट लगने पर देर रात करीब 12 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. उनके साथ परिजन और मोहल्ले के भी कुछ लोग थे. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से इलाज की बात कही. इमरजेंसी में मौजूद डॉ. आराध्य नगाइच ने पहले पर्चा बनवाने की बात कही और युवती को हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी.

इसी दौरान इमरजेंसी में एक और गंभीर मरीज लाया गया, जिसे देखने के लिए डॉक्टर दूसरी ओर चले गए. आरोप है कि इस बात को लेकर तीमारदार भड़क गए और डॉक्टर से अभद्रता करने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीमारदारों ने डॉक्टर से कहा कि जिंदा मरीज का इलाज करो. इसके बाद विवाद बढ़ गया. आरोप है कि एक युवक ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें धक्का देकर केबिन में पटक दिया.

इसके बाद अन्य लोगों ने भी डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी समेत कोतवाली उरई, थाना आटा और कोतवाली कालपी पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसी दौरान डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच फिर मारपीट हुई, जिसमें दो डॉक्टर और कुछ तीमारदार घायल हो गए.

सूचना पर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा भी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. मंगलवार सुबह जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए काम करने से इनकार कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने डॉ. आराध्य नगाइच की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली. इसके बाद डॉक्टर काम पर लौटे और सुबह करीब 10:45 बजे ओपीडी सेवा दोबारा शुरू हो सकी.

वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

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