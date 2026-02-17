ETV Bharat / state

विधानसभा घेराव : कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल, टकराव के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां

भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग : वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. करीब आधे घंटे तक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोर आजमाइश चलती रही. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के आधे से ज्यादा कार्यकर्ता तो वाटर कैनन में पूरी तरीके से भीग गए थे.

कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता 22 गोदाम के पास इकट्ठा हुए थे और यहां पर एक जनसभा में शामिल हुए थे. जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए थे. इस दौरान जैसे ही कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ आगे बढ़े तो पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई. कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स लांघने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ा. कई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई.

जयपुर: युवाओं और खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की मंगलवार को पुलिस से भिड़ंत हो गई. इस दौरान बैरिकेड्स लांघने का प्रयास कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने करीब एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा किया है.

हम शांति से ज्ञापन देने जा रहे थे : वहीं, प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमित पठान ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज में हमारे एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं. उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें रोका और वाटर कैनन चलाई. साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें हमारे कार्यकर्ता घायल हो गए.

उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और सरकार नहीं मानी तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे फिर चाहे पुलिस गोली भी चलाएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही खेल बजट में कमी की गई. खिलाड़ियों को टीए-डीए नहीं दिया जा रहा है. युवाओं के साथ छल किया गया है.

वोट बैंक की राजनीति करती है भाजपा : इससे पहले कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा गौ हत्या के मुद्दे पर स्थगित है. भाजपा को गौ माता से कोई सरोकार नहीं है. इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है. जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का आउट ऑफ टर्न नौकरी दी थी, लेकिन यह सरकार उनसे नौकरी छिनने का काम कर रही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस से टकराव (ETV Bharat Jaipur)

स्कूलों में पीटीआई की जांच के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय प्रदेश भर में कई खेल स्टेडियम बनाए गए थे. चौमूं के पास चोप स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो विश्व स्तरीय है. जोधपुर में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आरसीए को अपनी जेबी संस्था बना लिया है. उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है.