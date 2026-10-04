ETV Bharat / state

Kalam Academy Controversy : छात्र की पिटाई पर बवाल, आरोपी टीचर बर्खास्त...प्रदर्शन कर रहे युवक हिरासत में

जयपुर: गोपालपुरा बाईपास स्थित कलाम एकेडमी में टीचर द्वारा छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है. क्लासरूम के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटना का खुलासा हुआ है. वीडियो में टीचर प्रवीण दान चारण छात्र को थप्पड़ मारते और पैर से लात मारकर क्लास से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है. मामला सामने आने के बाद एकेडमी प्रबंधन ने आरोपी टीचर को संस्थान से निष्कासित कर दिया है.

रविवार को युवाओं ने कलाम एकेडमी के बाहर प्रदर्शन कर सड़क जाम का प्रयास किया. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कई युवाओं को हिरासत में लिया. पीड़ित छात्र की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

टीचर के खिलाफ SC-ST एक्ट में केस दर्ज: थाना प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में वीडियो कलाम कोचिंग सेंटर का पाया गया. पीड़ित छात्र की शिकायत पर मारपीट और एससी-एसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी टीचर प्रवीण दान चारण को फिलहाल डिटेन नहीं किया जा सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कोचिंग संचालक ने मामले में माफी मांगी है. साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि घटना में कोचिंग संचालक की कोई भूमिका या संलिप्तता थी या नहीं.

कलाम एकेडमी के प्रदर्शन करते युवा (ETV Bharat Jaipur)

मजाकिया कमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद: कलाम एकेडमी में ही पढ़ने वाले छात्र विष्णु के मुताबिक क्लास में महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान को लेकर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान एक छात्र ने टीचर को एक पर्ची भेजी. छात्रों के अनुसार पर्ची में लिखा था कि गांधीजी ने देश के लिए बलिदान दिया, उसी तरह 'कलाम परिवार भी आपका बलिदान मांगता है'. इस टिप्पणी से टीचर नाराज हो गए. उन्होंने छात्र को आगे बुलाया और उसके साथ मारपीट की.

पढ़ें: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज, पुलिस ने 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

छात्रों ने कहा- छोटी सी बात पर छात्र को पीटना गलत: घटना के प्रत्यक्षदर्शी छात्र कार्तिक ने बताया कि वह उस समय क्लास में मौजूद था. उसके मुताबिक छात्र ने मजाकिया अंदाज में पर्ची भेजी थी. इसके बाद टीचर गुस्सा हो गए और छात्र को मारने लगे. छात्र ने माफी भी मांगी थी, फिर भी टीचर ने मारपीट की. कार्तिक के मुताबिक, किसी बात पर आपत्ति थी तो छात्र को समझाया जा सकता था, लेकिन इस तरह क्लास के अंदर मारपीट करना गलत है. छात्र की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हुई. ऐसी स्थिति में अगर छात्र कोई गलत कदम उठा लेता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया (ETV Bharat Jaipur)

घटना के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में: वीडियो वायरल होने के बाद युवाओं ने कलाम एकेडमी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान संस्थान की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की बात भी सामने आई है. प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले युवाओं से समझाइश की. महेश नगर थाना प्रभारी हवा सिंह के मुताबिक, चेतावनी के बावजूद कुछ युवा सड़क पर जाम और शांति भंग कर रहे थे. इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया और कुछ युवाओं को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए लोगों में बेरोजगार युवा नेता मनोज मीणा भी शामिल हैं.

कलाम एकेडमी ने मांगी माफी, आरोपी शिक्षक को किया निष्कासित: मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि संस्थान इस घटना से आहत है और उन्होंने छात्र, उसके परिवार व अन्य छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए ऑफिशियल माफी नोट जारी किया है, साथ ही शिक्षक को निष्कासित कर कानूनी कार्रवाई में छात्र के साथ रहने का आश्वासन दिया है.

पढ़ें: राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर छात्राओं का फूटा गुस्सा, कुलगुरु को सौंपेंगी ज्ञापन