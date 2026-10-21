जयपुर में बवाल : पथराव में 7 लोग घायल, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार
बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद दो पक्षों में विवाद. शांति भंग के आरोप में 7 गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...
Published : October 21, 2026 at 3:05 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के रामगंज थाना इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव होने का मामला सामने आया है. बच्चों के बीच कहासुनी होने के बाद झगड़ा हुआ था. बच्चों का झगड़ा होने के बाद दो पक्षों की बीच बड़ा विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. घटना में करीब 7 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, करीब 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. घटना रामगंज के संजय बाजार की है.
एसीपी रामगंज शिवरतन गोदारा ने बताया कि मंगलवार देर रात को रामगंज थाना इलाके में बच्चों के बीच कहासुनी में झगड़ा हुआ था. बच्चों का झगड़ा बड़ों तक पहुंच गया. इसके बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया. दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया. आपसी झगड़े में सात लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
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पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी मिलती ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाल रही है. झगड़े में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात को बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी. कहासुनी होने के बाद बच्चों में झगड़ा हुआ, जो बड़ा विवाद बन गया. बच्चों के झगड़े के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया. झगड़े में दोनों पक्षों के करीब सात लोग घायल हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात को काबू किया. मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया. फिलहाल, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है.