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जयपुर में बवाल : पथराव में 7 लोग घायल, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार

झगड़े के बाद मौके पर तैनात पुलिस जाप्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के रामगंज थाना इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव होने का मामला सामने आया है. बच्चों के बीच कहासुनी होने के बाद झगड़ा हुआ था. बच्चों का झगड़ा होने के बाद दो पक्षों की बीच बड़ा विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. घटना में करीब 7 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, करीब 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. घटना रामगंज के संजय बाजार की है.

एसीपी रामगंज शिवरतन गोदारा ने बताया कि मंगलवार देर रात को रामगंज थाना इलाके में बच्चों के बीच कहासुनी में झगड़ा हुआ था. बच्चों का झगड़ा बड़ों तक पहुंच गया. इसके बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया. दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया. आपसी झगड़े में सात लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची.