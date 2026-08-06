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मृत बच्चा पैदा होने के बाद प्रसूता की भी मौत, परिजनों का हंगामा, जूनियर डॉक्टर से मारपीट

इस दौरान ललिता ने मृत बच्चे को जन्म दिया. डॉक्टरों ने मृत नवजात को मोर्चरी में रखवाया. वहीं, महिला की हालत भी गंभीर बनी हुई थी. इलाज के दौरान गुरुवार सुबह ललिता ने भी दम तोड़ दिया. पहले मृत नवजात और फिर प्रसूता की मौत पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा. परिजनों ने डॉक्टरों पर उनके इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए. वहीं, शव को एमसीएच से मोर्चरी में शिफ्ट करते समय हंगामा कर दिया. परिजन स्ट्रेचर के सामने खड़े हो गए और शव को ले जाने से रोक लिया. वहीं, अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की.

यह है पूरा मामला : उदयपुर जिले के सुलई आंकड़ी खेरवाड़ा निवासी 20 वर्षीय ललिता पत्नी नितेश मीणा अपने पिता के घर गरासिया फला ऋषभदेव में रहती थी. बुधवार को उसे प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोग उसे दिखाने खेरवाड़ा में डॉ. आशीष के निजी क्लीनिक पर लेकर पहुंचे, जहां से परिजन उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. यहां एमसीएच में ललिता को भर्ती कर लिया गया.

डूंगरपुर: मेडिकल कॉलेज के मातृ शिशु अस्पताल में मृत बच्चा पैदा होने के 24 घंटे में 20 वर्षीय प्रसूता की भी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. शव को मोर्चरी में शिफ्ट करते हुए रोक लिया. डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया. वहीं, हंगामे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. आरोप है कि परिजनों ने हंगामा करते हुए एक महिला डॉक्टर से मारपीट की. वहीं, स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की गई. घटना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया.

घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. परिजन पुलिस के सामने हंगामा करते रहे और शव को अस्पताल में ही पड़े रहने पर अड़े रहे. पुलिस ने समझाइश कर शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. वहीं, पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है. इधर अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि परिजनों ने इलाजरत प्रसूता को हायर सेंटर में रेफर करने की जिद की थी, जिस पर डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन इसके बाद भी परिजन नहीं माने और उसे स्ट्रेचर पर ले जाने लगे. इस दौरान अस्पताल के गेट पर उसकी तबियत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ सिंह ने बताया कि मामले में एक कमेटी गठित करते हुए जांच करवाई जाएगी.

महिला को जबरन ले जा रहे थे परिजन : अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ सिंह ने बताया कि प्रसूता ललिता को बुधवार सुबह 9.30 बजे परिजन लेकर आए थे. उस समय महिला की हालत गंभीर थी. 9 ग्राम से भी कम हीमोग्लोबिन था. पेट में बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी. 11.30 बजे मृत बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद शाम 5 बजे तक महिला की हालत ठीक हो गई थी, लेकिन गुरुवार को महिला की हालत थोड़ी फिर से खराब हो गई. डॉक्टरों की टीम ने जांच कर उसका इलाज शुरू कर दिया. तबियत ठीक होने पर परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की जिद करने लगे. जिस पर परिजनों से सहमति पत्र लेने के बाद उसे रेफर किया गया था. परिजन उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, उसी समय फिर से तबियत बिगड़ी और फिर प्रसूता की मौत हो गई.

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डॉ. अभिधा पंचाल के साथ मारपीट : अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ सिंह ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. इस दौरान परिजनों ने जूनियर रेजिडेंट डॉ. अभिधा पंचाल के साथ भी मारपीट की. उन्हें मुक्के मारे और स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की. इसकी रिपोर्ट डॉक्टर की ओर से दी गई, जिस पर कोतवाली थाने में परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. जिस पर पुलिस अब मामले में जांच करेगी.

पांच सदस्यों की जांच टीम गठित : डॉ. कोस्तुभ सिंह ने बताया कि प्रसूता की मौत को लेकर पंच सदायों की जांच टीम बनाई गई है. ये टीम पूरी घटना की जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेगी. इसके बाद इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ननद बोली- डॉक्टर की लापरवाही हुई मौत : मृतका ललिता की ननद ज्योत्सना ने कहा कि प्रसव पीड़ा होने पर खेरवाड़ा में डॉ. आशीष के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए थे, जहां कम्पाउंडर था. उसने डॉक्टर से फोन पर बात की. डॉक्टर ने उन्हें डूंगरपुर अस्पताल भेजने के लिए बोला तो यहां लेकर आए. उसके मृत बच्चा पैदा हुआ. इसके बाद बच्चे को हमें दे दिया, लेकिन ललिता को किसी ने नहीं देखा. जिस वजह से उसकी मौत हो गई है. डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई है. इस पर कार्रवाई की जाए. वहीं, महिला डॉक्टर से धक्का मुक्की और मारपीट की घटना के विरोध में जिला अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी विरोध जताया. रेजिडेंट डॉक्टर कोतवाली थाने पहुंचे और मामले में हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.