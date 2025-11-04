ETV Bharat / state

कानपुर देहात में दिशा बैठक में हंगामा, भाजपा के पूर्व और वर्तमान सांसद भिड़े, देवेंद्र सिंह भोले बोले- मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं

पहले दोनों पक्षों में हुई बहस : मंगलवार को जिलाधिकारी कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा पांडेय, पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले की मौजूदगी में दिशा बैठक का आयोजन होना था. बैठक के दौरान सांसद देवेंद्र सिंह भोले और कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई.

सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा, अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है. मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्रीशीट हूं. बैठक में मौजूद डीएम और एसपी ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. बैठक स्थगित कर दी गई.

कानपुर देहात : शहर के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर डीएम ऑफिस में बुलाई गई दिशा की बैठक में जमकर बवाल हुआ. अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी आमने सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई. दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की बात कह दी.

पूर्व सांसद वारसी का आरोप- फैक्ट्रियों से करते हैं अवैध वसूली : पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर कई गंभीर आरोप लगाये. अनिल शुक्ल वारसी ने कहा कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने दिशा समिति की बैठक में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं. ये लोग फैक्ट्रियों में अवैध वसूली करते हैं.

सांसद बोले- जिले का माहौल किया खराब : नोकझोंक से शुरू हुए विवाद के बाद हाथापाई की नौबत आ गई. सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह विवाद खड़ा करते है. अफसरों को निशाना बनाते हैं. बैठक में मुझे गुंडा कहा गया. मैं पिछले 50 सालों से राजनीति कर रहा हूं. इन लोगों ने जिले का माहौल खराब कर दिया है. आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते है, जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की है और आप दूसरे को गुंडा कहते है.

किस बात के मंत्री : सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा, आप खुद कहते हैं कि आपके पास फ़ाइलें नहीं आती हैं, तो फिर आप मंत्री क्यों बनेंगे. अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है. ये कोई पहली बार नहीं है, जब इस तरह का विवाद हुआ हो. इसके पहले भी लगातार उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

