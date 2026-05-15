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राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्राओं का हल्लाबोल, अंधेरे और प्यास ने छीना धैर्य

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विरोध-प्रदर्शन. कुलपति आवास का घेराव. कई घंटे चला भारी हंगामा. जानिए पूरा मामला...

Ajmer Central University of Rajasthan
CURAJ में छात्राओं का हल्लाबोल... (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:09 PM IST

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अजमेर: राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं का जबरदस्त प्रदर्शन गुरुवार देर रात 3 बजे तक चला. भीषण गर्मी में बिना बिजली-पानी के रहने को मजबूर छात्र-छात्राओ ने कुलपति का आवास घेरा. मामला बढ़ता देख बांदर सिंदरी थाना पुलिस-प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को आखिरकार देर रात समझाइश के लिए बाहर आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ.

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) में पिछले एक सप्ताह से जारी अव्यवस्थाओं ने गुरुवार रात को एक बड़ा रूप ले लिया. भीषण गर्मी, लगातार बिजली कटौती और पेयजल के संकट से जूझ रही छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया और वे हॉस्टल के कड़े नियमों को दरकिनार कर देर रात CURAJ कैंपस की सड़कों पर उतर आईं.

आधी रात को भारी विरोध : ​हॉस्टल में वाईफाई की अनुपलब्धता, उमस और अंधेरे से परेशान छात्राओं ने प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गुरुवार रात 10 बजे हॉस्टल बंद होने के बावजूद, छात्राएं बाहर मैदान में जमा हुईं और नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते विरोध-प्रदर्शन उग्र हो गया और विद्यार्थियों ने कुलपति (VC) आवास का घेराव कर लिया. इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने गेट तोड़कर परिसर के भीतर प्रवेश किया.

प्रशासन पर गंभीर आरोप : ​प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे बिजली और पानी का पूरा शुल्क वसूलता है, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं. परिसर में 780 किलोवाट का सोलर प्लांट होने के बावजूद हॉस्टलों में घंटों बिजली गुल रहती है. शुद्ध पेयजल और वाईफाई जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है.

5 घंटे चला गतिरोध, अंत में झुका प्रशासन : ​कुलपति आवास के बाहर करीब 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा. शुरुआत में कुलपति ने सीधे संवाद करने के बजाय रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक्स और अन्य अधिकारियों को वार्ता के लिए भेजा, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे. अंत में बढ़ते दबाव के बाद कुलपति को खुद बाहर आना पड़ा.

पढ़ें : राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) में मेस पर संग्राम: खाने में मिली गंदगी तो भड़के छात्र, मेस पर जड़ा ताला

​विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगभग दो घंटे तक गहन वार्ता हुई. प्रशासन द्वारा समस्याओं पर सकारात्मक कार्रवाई का ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही विद्यार्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित किया. सेंट्रल युनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव की ओर से PRO अनुराधा मित्तल ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ​पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना आधिकारिक पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट की है.

प्रशासन के मुताबिक हाल के खराब मौसम की वजह से विद्युत केबल में तकनीकी फॉल्ट आया था, जिसे अब ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है. आउटसोर्स एजेंसी की प्रशासनिक समस्याओं के कारण सफाई व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी, जिसे अब सुचारु कर दिया गया है. वहीं, मेस की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए समितियां मुस्तैद हैं.

जुर्माने पर मानवीय दृष्टिकोण: विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि 28 लाख रुपये की फीस बकाया होने के बावजूद किसी स्टूडेंट्स पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कभी जबरदस्ती कोई जुर्माना वसूला गया है. ​प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम को विश्वविद्यालय परिवार का आंतरिक मामला बताया है, जिसमें किसी भी बाहरी संगठन की भूमिका नहीं थी.

कुलपति का आश्वासन : कुलपति ने विद्यार्थियों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना है और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

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