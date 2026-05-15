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राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्राओं का हल्लाबोल, अंधेरे और प्यास ने छीना धैर्य

अजमेर: राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं का जबरदस्त प्रदर्शन गुरुवार देर रात 3 बजे तक चला. भीषण गर्मी में बिना बिजली-पानी के रहने को मजबूर छात्र-छात्राओ ने कुलपति का आवास घेरा. मामला बढ़ता देख बांदर सिंदरी थाना पुलिस-प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को आखिरकार देर रात समझाइश के लिए बाहर आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ.

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) में पिछले एक सप्ताह से जारी अव्यवस्थाओं ने गुरुवार रात को एक बड़ा रूप ले लिया. भीषण गर्मी, लगातार बिजली कटौती और पेयजल के संकट से जूझ रही छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया और वे हॉस्टल के कड़े नियमों को दरकिनार कर देर रात CURAJ कैंपस की सड़कों पर उतर आईं.

आधी रात को भारी विरोध : ​हॉस्टल में वाईफाई की अनुपलब्धता, उमस और अंधेरे से परेशान छात्राओं ने प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. गुरुवार रात 10 बजे हॉस्टल बंद होने के बावजूद, छात्राएं बाहर मैदान में जमा हुईं और नारेबाजी शुरू कर दी. देखते ही देखते विरोध-प्रदर्शन उग्र हो गया और विद्यार्थियों ने कुलपति (VC) आवास का घेराव कर लिया. इस दौरान आक्रोशित छात्राओं ने गेट तोड़कर परिसर के भीतर प्रवेश किया.

​प्रशासन पर गंभीर आरोप : ​प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे बिजली और पानी का पूरा शुल्क वसूलता है, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं. परिसर में 780 किलोवाट का सोलर प्लांट होने के बावजूद हॉस्टलों में घंटों बिजली गुल रहती है. शुद्ध पेयजल और वाईफाई जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है.

​5 घंटे चला गतिरोध, अंत में झुका प्रशासन : ​कुलपति आवास के बाहर करीब 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा. शुरुआत में कुलपति ने सीधे संवाद करने के बजाय रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक्स और अन्य अधिकारियों को वार्ता के लिए भेजा, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे. अंत में बढ़ते दबाव के बाद कुलपति को खुद बाहर आना पड़ा.