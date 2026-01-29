ETV Bharat / state

BHU में भारी बवाल; छात्रों के दो गुटो में मारपीट और पथराव, तीन थानों की फोर्स और पीएसी तैनात

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों के गुटों में झड़प और मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं. आज फिर एक बड़ा बवाल सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि रुइया छात्रावास के गेट के पास लगभग 60 की संख्या में छात्र प्रॉक्टोरियल बोर्ड से बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान एक छात्र बाइक से वहां से गुजर रहा था, जिससे वहां खड़े छात्रों की बहस हो गई. यह बहस मारपीट में बदल गई. इस मारपीट में बाइक सवार छात्र का सिर फट गया.

वाराणसीः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ है. रुइया छात्रावास के गेट पर मारपीट और पथराव की घटना हुई है, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है. बताया जा रहा है कि निष्कासित छात्रों के गुट ने रुइया छात्रावास के गेट पर एक छात्र के साथ मारपीट की है. मारपीट में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने के लिए रेफर किया गया है. मौके पर तीन थानों की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई गई है. चीफ प्रॉक्टर ने छात्रावास में कार्रवाई करने की बात कही है.

बीएचयू में मारपीट और पथराव. (ETV Bharat)

200 सुरक्षाकर्मी और 150 पुलिसकर्मी तैनातछात्रों ने बताया कि मारपीट की घटना में संस्कृत परास्नातक छात्र को गंभीर चोट आई हैं, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, आरोप है कि विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्रों ने ही रुइया छात्रावास के गेट के पास पीयूष तिवारी से मारपीट की है. वहीं, इस घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी का माहौल है. आरोप है कि 20–25 की संख्या में छात्र मुंह बांधकर मौके पर पहुंचे और रुइया छात्रावास की ओर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद और भी बवाल पढ़ गया. मौके पर तीन थानों की फोर्स और पीएसी तैनात की गई है. 200 सुरक्षाकर्मी और 150 पुलिसकर्मी तैनात हैं.

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि "जन्माष्टमी पर हुई एक घटना को लेकर रुइया हॉस्टल और बिड़ला हॉस्टल के छात्रों के बीच आज फिर से झड़प हुई. छात्रों के दो समूह आपस में भिड़ गए. रिपोर्टों से पता चलता है कि वे एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे. पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जिससे छात्र भाग गए. मारपीट में एक छात्र घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. घायल छात्र ने कुछ छात्रों के नाम बताए जो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और रह रहे हैं. प्रॉक्टोरियल बोर्ड इन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है. सभी छात्रावासों की छतों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है. अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अनधिकृत छात्र या पूर्व छात्र यहां अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं. यदि कोई अवैध रूप से रहता पाया गया तो उसे हटा दिया जाएगा और कमरा सील कर दिया जाएगा.