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व्यापारी की मौत पर उबाल: परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर लगाया जाम, बर्तन बाजार बंद...1 करोड़ मुआवजे की मांग

प्रदर्शन के दौरान श्री कसेरा व्यापार महासंघ भरतपुर की ओर से मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि थाना मथुरा गेट क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी एवं वर्तमान में राधा नगर निवासी स्वर्गीय चंद्रभान शर्मा (राजू) पर 4 जुलाई की रात घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से गोली चला दी थी. गंभीर हालत में उन्हें पहले भरतपुर और बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान परिजनों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर न्याय, आर्थिक सहायता और परिवार के पुनर्वास की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए. बाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांत हुआ और शव परिजनों को सौंप दिया गया.

भरतपुर: 4 जुलाई की रात लूट के प्रयास में गोली लगने से घायल हुए बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा (राजू) की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत के बाद सोमवार को भरतपुर में व्यापारियों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जाम लगाया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. विरोध स्वरूप शहर का बर्तन बाजार भी बंद रखा गया.

ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रभान शर्मा परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में दो पुत्र, एक पुत्री तथा वृद्ध माता-पिता आश्रित हैं. उनकी असामयिक मौत से परिवार गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट में आ गया है. घटना के बाद व्यापारिक और सामाजिक संगठनों में भी भारी आक्रोश है तथा शहर में भय का माहौल बना हुआ है.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat Bharatpur)

छह प्रमुख मांगें : व्यापार महासंघ और परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए. मृतक के आश्रित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए. आवश्यकता पड़ने पर परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए.

टीमें कर रही हैं गहन जांच : भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि मृतक व्यापारी के परिजनों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने बातचीत कर उनकी सभी मांगों और जांच की प्रगति से अवगत कराया है. उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया जारी है.

एसपी ने बताया कि 4 जुलाई की रात सुभाष नगर निवासी व्यापारी चंद्रभान शर्मा अपने घर जा रहे थे, तभी उनसे लूट का प्रयास किया गया और बदमाशों ने गोली मार दी.

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गंभीर घायल होने के बाद उनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चला, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि घटना के समय से ही पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है तथा पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.