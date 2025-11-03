ETV Bharat / state

बेमेतरा राज्योत्सव में बवाल, सांसद के सामने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी, कार्यक्रम से बाहर निकले विधायक

भाजपा कार्यकताओं ने पूरी बात विधायक दीपेश साहू को बताई, जिसके बाद कार्यकताओं के साथ विधायक दीपेश साहू भी कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए. पार्षद आकिब मलकानी ने बताया "कलेक्टर की कही बात हमें अच्छी नहीं लगी. हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ अन्य पार्षद भी थे. कलेक्टर का यह व्यवहार हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा और हम रेस्ट हाउस आ गए."

कलेक्टर ने पहले वेटर को डांटा उसके कुछ ही देर बाद हमें डांटने लगे और हमें पीछे बैठने को कहा - लक्की साहू, पार्षद

कलेक्टर पर भाजपाईयों का आरोप: पार्षद लक्की साहू मीडिया से बातचीत करते हुए बताया "राज्योत्सव के कार्यक्रम में सभी लोग बैठे हुए थे. वही सामने लाइन में कलेक्टर रणबीर शर्मा बैठे थे. उनके पीछे वाली लाइन में भाजपा कार्यकता और पार्षद बैठे थे. इसी दौरान कलेक्टर रणबीर ने वेटर को बुलाया और उन्हें डांटने लगे. कहा- चलो यहां से भागो. उसके कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने ऊंची आवाज में भाजपा कार्यकताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कहा-चलो आप लोग भी यहां से पीछे बैठों.

कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में कहा- सुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि भाजपाइयों ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद और राज्योत्सव के मुख्य अतिथि विजय बघेल के सामने कलेक्टर रणबीर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधायक दीपेश साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल से बहिर्गमन कर दिया.

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में तीन दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ. लेकिन रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम पहले ही दिन विवादों की भेंट चढ़ गया.

जनप्रतिनिधि से इस तरह से बात करना हमें असहनीय लगे तो हम वहां से चले गए -आकिब मलकानी, पार्षद

कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने की नारेबाजी: राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा के व्यवहार से आहत पार्षद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और कलेक्टर रणबीर शर्मा के खिलाफ जमकर नारे बाजी भी की.

यहां के कलेक्टर काफी तानाशाह है. प्रशासन शासन का कार्यक्रम है ऐसा नहीं करना चाहिए -डॉ विनय साहू, भाजपा कार्यकर्ता

बेमेतरा में तीन दिवसीय राज्योत्सव: बता दें रविवार को तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल रहे. उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर राज्योत्सव का शुभारंभ किया. विजय बघेल ने हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभांवित किया और प्रतिभागी स्कूली बच्चों को पुरस्कृत भी किया.

बेमेतरा राज्योत्सव में हितग्राही हुए लाभान्वित (ETV Bharat Chhattisgarh)

विभागीय स्टॉल प्रदर्शनी में दिखी जिले की विकास गाथा: राज्योत्सव के शुभारंभ के बाद सांसद विजय बघेल ने बेसिक मैदान में लगे विभागीय स्टॉल प्रदर्शनी जायजा लिया. उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों में पहुंचकर जिले में पिछले 25 वर्षों में हुए विकास कार्यों, योजनाओं, सेवाओं और नवाचारों की जानकारी ली. सांसद ने प्रदर्शनी में जिला पंचायत, जनपद पंचायतें, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, समाज कल्याण, जल संसाधन, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा (क्रेडा), लोक निर्माण, नगरीय निकाय, बीज निगम, कृषि विज्ञान केंद्र, जनसंपर्क विभाग सहित 30 से अधिक विभागों द्वारा लगाए गए आकर्षक स्टॉल्स को देखा.

विकास और संस्कृति का संगम बना राज्योत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिले में विकास की रफ्तार प्रशंसनीय : विजय बघेल संसद: प्रदर्शनी देखने के बाद सांसद विजय बघेल ने कहा कि बेमेतरा जिला आज छत्तीसगढ़ की प्रगति का सशक्त उदाहरण है. यहां के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग मिलकर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सांसद ने विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अधिकारियों ने निष्ठा और समर्पण से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है. आने वाले समय में भी सभी अधिकारी इसी शिद्दत से कार्य करें ताकि बेमेतरा राज्य के अग्रणी जिलों में अपनी पहचान बनाए रखे.

विभागीय स्टॉल प्रदर्शनी में दिखी जिले की विकास गाथा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, सड़क, उद्योग और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है. आज गांव गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, जिससे जनता का जीवनस्तर तेजी से सुधर रहा है.