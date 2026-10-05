Baran Protest : डीएपी खाद नहीं मिलने से भड़के किसानों ने लगाया जाम, दुकान नहीं खोलने का आरोप
किसानों ने बारां शहर के दीनदयाल पार्क पर जाम लगा दिया, जिससे अंबेडकर सर्किल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
Published : October 5, 2026 at 3:30 PM IST
बारां: झालावाड़ के बाद अब बारां में खाद के लिए मारामारी की खबर सामने आई है. बारां शहर के दीनदयाल पार्क पर स्थित एक दुकान पर जब किसान सोमवार सुबह डीएपी खाद लेने पहुंचे तो दुकानदार ने दुकान ही नहीं खोली. किसानों का कहना है कि हम काम छोड़कर सुबह से खाद लेने के लिए बैठे हैं. दुकानदार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार दुकान बंद करके बैठा है. ऐसे में हमें मजबूरन यहां रास्ता जाम करना पड़ा और हम तब तक जाम नहीं हटाएंगे जब तक कि हमें खाद नहीं मिलेगी.
एक ओर जहां किसान नेता नरेश मीणा ने डीएपी खाद को लेकर 2 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर धरना देकर जिले में खाद की पर्याप्त आपूर्ति व अटैचमेंट बंद करने की मांग की थी, वहीं धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने पूरी तरह से आश्वस्त भी किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही जिले में खाद को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं. किसानों को खाद के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है.
इस मामले में जानकारी लेने के लिए संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बारां राजेश विजय को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि सूचना पर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे थे और किसानों से समझाइश कर जाम हटवाया गया और खाद बंटवाया. दुकानदार के पास 200 कट्टे डीएपी था और करीब 100 किसान थे. ऐसे में लाइन लगाकर 2-2 कट्टे किसानों को दिलवा दिए.
पढ़ें : झालावाड़ के बकानी में खाद के लिए मारामारी, पुलिस की निगरानी में हुआ वितरण
झालावाड़ के बकानी में भी हुई थी खाद के लिए मारामारी: जिले में खाद की बढ़ती मांग के बीच खाद वितरण के दौरान किसानों की परेशानी खुलकर सामने आई है. बकानी कस्बे में यूरिया लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए. हालात इस कदर बिगड़े कि खाद का वितरण पुलिस की निगरानी में करवाना पड़ा. किसान भूखे-प्यासे घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे.