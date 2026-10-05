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Baran Protest : डीएपी खाद नहीं मिलने से भड़के किसानों ने लगाया जाम, दुकान नहीं खोलने का आरोप

खाद के लिए किसानों का प्रदर्शन ( ETV Bharat Baran )

बारां: झालावाड़ के बाद अब बारां में खाद के लिए मारामारी की खबर सामने आई है. बारां शहर के दीनदयाल पार्क पर स्थित एक दुकान पर जब किसान सोमवार सुबह डीएपी खाद लेने पहुंचे तो दुकानदार ने दुकान ही नहीं खोली. किसानों का कहना है कि हम काम छोड़कर सुबह से खाद लेने के लिए बैठे हैं. दुकानदार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार दुकान बंद करके बैठा है. ऐसे में हमें मजबूरन यहां रास्ता जाम करना पड़ा और हम तब तक जाम नहीं हटाएंगे जब तक कि हमें खाद नहीं मिलेगी.