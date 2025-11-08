ETV Bharat / state

कथित धर्मांतरण के आरोप में बालको में हंगामा, पादरी को थप्पड़ मारने का आरोप, दोनों पक्ष भिड़े

ईसाई समुदाय ने किया आरोपों से इंकार: ईसाइयों ने कहा कि यह हमारी मासिक बैठक है. हमने अपने समुदाय के सभी लोगों को आमंत्रित किया है. आने वाले दिसंबर महीने में हम अपने त्योहार की तैयारी की रूपरेखा बना रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच इतनी बातचीत हुई, इसके बाद धर्मांतरण के कथित आरोप से माहौल गर्मा गया. पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची.

कोरबा: बालको थाना इलाके के रूमगड़ा बस्ती में कथित धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों की ओर से थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और धक्कामुक्की की शिकायत दर्ज कराई गई है. घटना के बाद नाराज ईसाई समुदाय के लोगों ने बालको क्षेत्र के प्लांट के सामने की सड़क को जाम कर दिया. करीब ढाई घंटे तक मौके पर जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई होगी. कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे खिलाफ शिकायत की है. पुलिस जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगी. कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद: दरअसल बालको क्षेत्र के रूमगड़ा बस्ती में प्रेमलता छत्तर नाम की महिला के घर पर जिले भर के पादरी बड़ी तादात में इकट्ठा हुए थे. जिनकी संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है. घर के प्रथम तल पर एक भवन है, ईसाइयों के अनुसार इसे पूजा स्थल या चर्च भी ये लोग मानते हैं. इसी स्थान पर बजरंग दल, भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंचे और यहां मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों और पादरी से आधार कार्ड की मांग की. यह पूछा कि हिंदुओं को कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं, इस स्थान पर धर्मांतरण तो नहीं किया जा रहा है.

विवाद का वीडियो आया सामने: घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. आरोप है कि वीडियो में एक युवक पादरी को थप्पड़ मार रहा है. इस घटना के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने तत्काल लोगों को वहां से हटाया और हंगामे को शांत कराने की कोशिश की. एक पक्ष के नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी. ईसाई समुदाय की मांग थी कि जिसने भी गलत आरोप लगाकर मारपीट की कोशिश की है उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए.

रूमगड़ा बस्ती में चंगाई सभा का कार्यक्रम चल रहा है. हम जानकारी के लिए यहां पहुंचे, स्थानीय पार्षद और अन्य लोग भी मौजूद थे. जिस मकान में यह सब चल रहा था, वहां मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी जगह से पादरी आए हैं. हमने उनसे पूछा कि हिंदुओं को कन्वर्ट तो नहीं कर रहे, उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड की मांग की. हमने उनसे पूछा कि यह प्रार्थना सभा है और धर्मांतरण किया जा रहा है. इसके बाद ही वहां मौजूद लोगों ने धक्कामुक्की करना चालू कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दी. यह लोग लगातार इस घटना को कर रहे हैं, हम किसी की आस्था में ठेस नहीं पहुंच रहे हैं. लेकिन धर्मांतरण का विरोध हम करेंगे. किसी को बरगलाकर धर्मांतरण करवाया जाएगा तब हम विरोध करेंगे. हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस तरह की सभा का आयोजन कहीं नहीं होना चाहिए और यदि प्रार्थना उन्हें करनी है तो वह अपने चर्च में जाकर करें. हमें कोई आपत्ति नहीं है: लक्ष्मण श्रीवास, नेता बीजेपी

हमारी एक सेवादार है. जिनका मकान रूमगड़ा में है. प्रथम तल पर आराधनालय या उसे चर्च भी कर सकते हैं. वहां हम अपनी मासिक बैठक कर रहे थे. हमारे समुदाय के लोग वहां पहुंचे हुए थे और आने वाले समय में अपने त्योहार को किस तरह से मनाएंगे, इस पर हम मीटिंग कर रहे थे. इतने में कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां पहुंच गए और धर्मांतरण का आरोप लगाने लगे. जबकि वहां हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे. एक युवा पवित्र स्थान तक पहुंच गया, जहां पवित्र पादरियों को ही जाने की अनुमति रहती है. हमारे पादरी को थप्पड़ भी मारा गया है, यह हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए: सीमा गोस्वामी, पादरी



रूमगड़ा के एक मकान में धर्मांतरण किए जाने का आरोप एक पक्ष के लोगों ने लगाया गया है. हमने आवेदन ले लिया है, दूसरे पक्ष से भी हमें एक आवेदन मिला है. जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं. दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त कर लिया है जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे: भूषण एक्का, सीएसपी, कोरबा

पथर्रीपारा में भी आया था ऐसा ही मामला सामने: धर्मांतरण के कथित आरोप के बाद बवाल का जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ समय पहले शहर के समीप पथर्रीपारा में इसी तरह का एक मामला सामने आया था. जिसमें मारपीट के बाद लोगों की वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी. तब भी पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. लेकिन इस मामले में मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले कौन थे ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? पुलिस में यह जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं की है.

