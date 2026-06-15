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Alwar Crime : जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग का आरोप

अलवर: जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बडेर गांव में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. झड़प के दौरान एक युवक के पैर में गोली लगने से वह गंभीर घायल हो गया, जिसे परिजन अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया. घटना की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

घटना में गंभीर घायल हुए गजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को वह खेत पर जुताई करने गया था, इसी दौरान जमीन को लेकर चल रहे पुराने विवाद के चलते उसके चाचा-ताऊ के लड़के घर की महिलाओं के साथ मौके पर पहुंचे और अभद्र भाषा में बोलने लगे. उन्होंने बताया कि पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

गंभीर घायल गजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इसी दौरान दूसरे पक्ष की और से किसी ने फायरिंग की जिसके चलते युवक के पैर में चोट लगी है. गजेंद्र सिंह ने बताया कि मारपीट के दौरान मौके पर विजेंद्र सिंह, मदन सिंह, प्रीतम सिंह, मनवीर सिंह व उनके परिवार की महिलाएं भी पत्थर फेंक रही थी. पैर में चोट लगने के बाद घायल के परिजन उन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.