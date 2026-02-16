ETV Bharat / state

बूंदी में बवाल : आपसी कहासुनी के बाद कार में लगाई आग, 5 गाड़ियों में तोड़फोड़

नैनवा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन के बाहर बरातियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आधा घंटा थमा ट्रैफिक. जानिए पूरा मामला...

Nainwa Road Bundi
आपसी कहासुनी के बाद कार फूंकी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

‎बूंदी: शादी की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गईं, जब नैनवा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन के बाहर बरातियों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते लात-घूंसों की बारिश शुरू हो गई और मामला इतना बिगड़ गया कि एक कार को आग के हवाले कर दिया गया. जबकि पांच गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई. हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार देर रात मैरिज गार्डन में दो अलग-अलग बरातें पहुंची थीं. एक कोटा से और दूसरी बूंदी के देवपुरा क्षेत्र से आई थी. शुरुआत में सबकुछ सामान्य था, लेकिन शराब के नशे में कुछ युवकों के बीच हुई कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई. मौके पर मौजूद लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात काबू से बाहर होते चले गए.

पढ़ें : आमेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: कैफे संचालक महिला ने मचाया बवाल, होमगार्ड से हाथापाई

बूंदी से हाईवे तक पीछा, तालेड़ा में फिर भिड़ंत : ‎मामले में मिली जानकारी के अनुसार बूंदी में झगड़े के बाद कोटा से आई बरात के लोग देर रात अपने शहर के लिए रवाना हो गए, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. आरोप है कि कुछ लोग कारों के काफिले के साथ उनके पीछे निकल पड़े. हाईवे पर तालेड़ा गुमानपुरा पुलिया के आगे दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने हो गए. ‎यहां विवाद ने और भी खतरनाक रूप ले लिया. सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई. कुछ लोग जान बचाने के लिए पास के खेतों की ओर भागे. इसी दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और एक कार में आग लगा दी गई. आग की लपटें उठती देख हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा.

पुलिस और दमकल ने संभाला मोर्चा : ‎घटना की सूचना मिलते ही तालेड़ा थाना की टीम मौके पर पहुंची. हेड कांस्टेबल पवन शर्मा ने बताया कि देर रात हाईवे पर खड़ी एक कार में आग लगने की सूचना मिली थी. तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया गया और बूंदी से दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया. पुलिस के अनुसार, मौके पर चार अन्य क्षतिग्रस्त कारें भी मिलीं. इन सभी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया. इसके अलावा बूंदी स्थित मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी एक गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई.

अभी तक थाने में नहीं पहुंची कोई रिपोर्ट : ‎हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. पुलिस ने सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने में खड़ा करवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है.‎

TAGGED:

NAINWA ROAD BUNDI
DISPUTE AMONG WEDDING GUESTS
VANDALISM OF VEHICLES
RUCKUS IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.