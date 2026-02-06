ETV Bharat / state

संभल में सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखी थीं आयतें, महापुरुषों की तस्वीरें हटाईं, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

हिंदू संगठन ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : चंदौसी तहसील के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ. स्कूल की दीवार पर कुरान की आयतें लिखी थीं, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थीं. यह देख विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. हिंदू संगठन के विरोध को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ गया. इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी बहस भी हुई. मामले में बीएसए ने महिला हेडमास्टर और सहायक शिक्षक पर एक्शन लिया है. दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. VHP कार्यकर्ता आशीष तूफानी ने बताया, विभाग संयोजक सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण शर्मा ने जानकारी दी कि स्कूल में दीवार पर कुरान से जुड़ी आयतें लिखी हैं और हमारे महापुरुषों के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर को रस्सी से बांधकर एक कमरे में रखा गया है. सूचना पर कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे तो जानकारी सही मिली.