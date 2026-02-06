संभल में सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखी थीं आयतें, महापुरुषों की तस्वीरें हटाईं, हिंदू संगठन ने किया हंगामा
मामले में BSA ने प्रधानाचार्य और सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है. विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.
संभल : चंदौसी तहसील के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ. स्कूल की दीवार पर कुरान की आयतें लिखी थीं, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थीं. यह देख विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.
हिंदू संगठन के विरोध को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ गया. इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी बहस भी हुई. मामले में बीएसए ने महिला हेडमास्टर और सहायक शिक्षक पर एक्शन लिया है. दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं.
VHP कार्यकर्ता आशीष तूफानी ने बताया, विभाग संयोजक सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण शर्मा ने जानकारी दी कि स्कूल में दीवार पर कुरान से जुड़ी आयतें लिखी हैं और हमारे महापुरुषों के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर को रस्सी से बांधकर एक कमरे में रखा गया है. सूचना पर कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे तो जानकारी सही मिली.
आशीष तूफानी ने बताया, स्कूल की दीवार पर आयतें लिखना और महापुरुषों की फोटो को हटाना सरकारी स्कूल में नियमों के खिलाफ बताया. कार्यकर्ताओं ने महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी और सहायक शिक्षक मोहम्मद नाजिम से सवाल-जवाब किए गए. महिला हेडमास्टर पुष्पा देवी ने इस पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम को जिम्मेदार ठहराया. दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे.
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कुढ़ फतेहगढ़ पुलिस को लिखित शिकायत दी है. संगठन ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की साख का है. संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने प्राथमिक जांच के आधार पर प्रधानाचार्य पुष्पा देवी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया है. शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं.
