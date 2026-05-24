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बरेली में मेड़ विवाद में दो पक्षों में बवाल, जमकर चली गोली, 10 साल से चल रही थी रंजिश

मामले में पुलिस ने आरोपी पक्ष से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है.

बरेली में दो पक्षों में विवाद, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद.
बरेली में दो पक्षों में विवाद, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद. (Photo Credit; Bareilly Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 3:55 PM IST

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बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाम खजूर में 10 साल पुराने खेत की मेड़ विवाद ने रविवार को खूनी रूप ले लिया. दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर फायरिंग शुरू हो गई. गोली लगने से चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया है.

जाम खजूर गांव में खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब एक दशक से विवाद चला आ रहा था. रविवार को एक बार फिर मेड़ को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं.

फायरिंग में आरिफ, शारिक, वामिक और शारिफ पुत्र जिलानी खान घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में दो लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य के संबंध में जांच जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने हालात को काबू में लेते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया. संवेदनशील स्थिति को देखते हुए इलाके में लगातार निगरानी की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना बहेड़ी पर मारपीट की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभावी बहेड़ी सहित वह मौके पर पहुंचे. मेड के विवाद में दो पक्षों के बीच गोली चली है, जिसमें दो लोग छर्रे लगने से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. एक व्यक्ति को आरोपी पक्ष से गिरफ्तार किया गया है. तहरीर मिलते ही मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है.

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