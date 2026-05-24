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बरेली में मेड़ विवाद में दो पक्षों में बवाल, जमकर चली गोली, 10 साल से चल रही थी रंजिश

बरेली में दो पक्षों में विवाद, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद. ( Photo Credit; Bareilly Police Media cell )